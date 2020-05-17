دعاء اليوم الـ 24 من رمضان 17/5/2020-أدعية العشر الأواخر وليلة القدر

تحرص وكالة "فلسطين اليوم الاخبارية" مع دخول العشر الاواخر من شهر رمضان بنشر أدعية أيام شهر رمضان يومياً بيوم بما فيها دعاء اليوم الثالث والعشرون من رمضان 24 لاهتمام المواطنين بها وتداولها بشكل يومي ، لوجود ليلة الخير والتي هي خيرٌ من الف شهر .

وننشر اليوم دعاء اليوم الثالث والعشرون 24 من رمضان 17/5/2020وخاصة ان شهر رمضان شارف على الانتهاء في العشرة الاواخر والتي فيها ليلة القدر.

الملايين من المسلمين يبحثون عن الدعاء إلى الله عز وجل في هذه الايام المباركة للتضرع بها إلى الله عز وجل.

ويحرص المسلمين على ترديد الدعاء في أيام شهر رمضان 2020 للتقرب لله عز وجل في الشهر والابتعاد عن المعاصي والذنوب وإخراج الصدقات وإطعام الفقراء والإكثار من أعمال الخير والبر، وليكونوا على صلة أكثر بالله من الأيام الأخرى وينالوا رضا الله ومحبته.

دعاء اليوم الرابع والعشرون 24 من رمضان:17/5/2020

24 رمضان 1441 هجري

"عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله: " اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِيهِ مَا يُرْضِيكَ، وَ أَعُوذُ بِكَ فِيهِ مِمَّا يُؤْذِينى، بِأَنْ أُطِيعَكَ وَ لَا أَعْصِيَكَ، يَا عَالِماً بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ".

ثواب الدعاء

"مَنْ دَعَا بِهِ أُعْطِيَ بِعَدَدِ كُلِّ شَعْرَةٍ عَلَى رَأْسِهِ وَ جَسَدِهِ أَلْفَ خَادِمٍ، وَ أَلْفَ غُلَامٍ كَالْيَاقُوتِ وَ الْمَرْجَانِ".

أدعية العشر الأواخر من رمضان وليلة القدر