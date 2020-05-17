250 فناناً حول العالم: ارفعوا الحصار الظالم عن غزة!

طالب حوالي 250 فناناً من مختلف دول العالم لوضع حد لحصار قطاع غزة الذي وصفوه بـالظالم، لاسيما في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا (كوفيد_19)، التي قد تفتك بأهالي قطاع غزة، نظراً لغياب أدوات المواجهة.

ومن الموقعين على النداء الذي نشر على موقع liftthesiege.com، الموسيقي البريطاني بيتر غابرييل وفرقة "ماسيف اتاك" والكاتبة الكندية ناومي كلاين والمخرج البريطاني كين لوتش والممثل فيغو مورتنسن والشاعر طه عدنان.

وكتب الموقعون في ندائهم: "قبل فترة طويلة من تهديد وباء كوفيد-19 العالمي بخنق النظام الصحي في غزة المتهالك أصلا، توقعت الأمم المتحدة أن يكون العيش لا يطاق في القطاع الخاضع للحصار، في 2020.. ومع الجائحة يواجه سكان غزة البالغ عددهم نحو المليونين وغالبيتهم من اللاجئين تهديدا قاتلا في أكبر سجن مفتوح في العالم".

ويخضع قطاع غزة لحصار إسرائيلي مشدد منذ 13عامًا بعد فوز حركة "حماس" في الانتخابات التشريعية والبلدية، وشنت عليه 3 حروب، حصدت أرواح آلاف الأبرياء ودمرت عشرات آلاف المباني والشقق.

وكتب الفنانون: "قبل حلول الأزمة الصحية الحالية كانت مستشفيات غزة وصلت إلى قدرتها الاستيعابية القصوى بسبب نقص في الموارد الأساسية الممنوع دخولها بسبب الحصار الذي تفرضه إسرائيل"، معتبرين أن "أولى الإصابات المسجلة في قطاع غزة المكتظ بالسكان مقلقة جدا".

وأضاف هؤلاء أن الحصار "يعرقل نقل المستلزمات الطبية والطواقم والمساعدات الإنسانية الأساسية"، مشددين على ضرورة ممارسة ضغوط دولية ملحة لجعل الحياة في غزة قابلة للعيش بكرامة، وأنه يجب رفع الحصار الإسرائيلي وتجنب وباء قد يكون مدمرا.

وأشار الموقعون إلى أن ما يحصل في غزة هو اختبار لضمير البشرية، مؤكدين أنهم يدعمون نداء منظمة العفو الدولية إلى كل الحكومات بفرض حظر عسكري على إسرائيل حتى تحترم بالكامل واجباتهما بموجب القانون الدولي.