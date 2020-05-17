كورونا حول العالم: قرابة 31 ألف وفاة حتى الآن أعلاها في أمريكا

تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة 309296 شخصا في العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر في الصين بحسب حصيلة دولية استناداً إلى مصادر رسمية.

وسُجّلت رسميّاً أكثر من أربعة ملايين و588 ألفا و360 إصابة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء انتشار وباء كوفيد-19، غير أن هذه الأرقام لا تعكس إلّا جزءاً من عدد الإصابات الفعلي، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصا إلا للحالات التي تتطلب نقل اصحابها إلى المستشفى، وبين هذه الحالات، أُعلن تعافي مليون و618 ألفا و800 شخص حتى اليوم.

منذ آخر تعداد الجمعة الساعة 19,00 ت.غ، سجلت 4676 وفاة و96569 إصابة جديدة في العالم. وسجلت الولايات المتحدة أعلى حصيلة ضحايا جديدة بـ1247 وفاة، تليها البرازيل (824) والمملكة المتحدة (468).

وسجّلت الولايات المتحدة منذ إعلان أول وفاة على صلة بفيروس كورونا المستجد في بداية شباط/فبراير، أعلى حصيلة إجماليّة في العالم سواء للوفيات أو للإصابات، مع بلوغها 87991 وفاة من أصل مليون و456 ألفا و029 إصابة. وأعلِن تعافي 250747 شخصا على الأقلّ.

وبين الدول الأكثر تضررا، سجلت بلجيكا أعلى نسبة وفيات مقارنة بعدد السكان، وذلك بمعدل 78 وفاة لكل 100 ألف ساكن، تليها إسبانيا (59) ثم إيطاليا (53) والمملكة المتحدة (51) وفرنسا (42).

وبلغت الحصيلة الرسمية في الصين القارية (بدون ماكاو وهونغ كونغ)، حيث البؤرة الأولى للوباء، 4633 وفاة من أصل 82941 إصابة بعد رصد 8 إصابات جديدة بين الجمعة والسبت، بينما تعافى 78219 شخصا.

وبلغت الحصيلة في أوروبا حتى الساعة 19,00 ت.غ السبت 165407 وفيات من أصل مليون و869 ألفا و325 إصابة، فيما سجلت الولايات المتحدة وكندا 93749 وفاة من أصل مليون و531 ألفا و799 إصابة، وأميركا اللاتينية والكاريبي 27374 وفاة من أصل 482581 إصابة، وآسيا 11903 وفيات من أصل 344821 إصابة، والشرق الأوسط 8057 وفاة من أصل 271426 إصابة، وإفريقيا 2680 وفاة من أصل 80032 إصابة، وأوقيانيا 126 وفاة من أصل 8381 إصابة.

أُعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب فرانس برس من السلطات الوطنية المختصّة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.