ما هي علامات ليلة القدر و لماذا أُخفي موعدها؟

من أفضل ليالي العام وتعادل العبادة فيها ألف شهر، فيها أُنزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، وورد في فضلها العديد من الأحاديث، وسميت سورة في القرآن باسمها.

وقال مركز الازهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن علامات ليلة القدر صفاء سماءها وسطوع نورها، وطمأنينة القلب فيها، وانشرح صدر المؤمن، بالإضافة إلى أن الرياح فيها تكون ساكنه.

وأضاف المركز عبر موقعه الرسمي، أن العلامات التي تظهر بعد ليلة القدر، ذُكر منها، أن الشمس تطلع في صبيحتها من غير شعاع ودل لذلك حديث أُبي ابن أبي كعب رضي الله عنه قال: "أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذٍ لا شعاع لها".

لماذا أخفى الله موعد ليلة القدر

أخفى اله عز وجل عن عباده ليلة القدر كي يتبين الجاد فيها طلبها الذي يجتهد في كل الليالي لعله يدركها ويصيبها، فإنها لو كانت ليلة معينه لم يجد الناس إلا فيها فقط، وحتى يزداد الناس عملًا صالحًا يتقربون به إلى ربهم سبحانه.

لماذا سُميت ليلة القدر بهذا الاسم

وأوضح الأزهر للفتوى، أن ليلة القدر سُميت بهذا الاسم لقدرها وشرفها أو لما يُكتب فيها من أقدار العام الجديد، وقيل سُميت بليلة القدر؛ لأن الأرض تضيق بالملائكة فيها، موضحًا أنه قد يأتي القدر بمعنى الضيق، ويدل على هذا المعنى قول الله تعالى: "ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله"