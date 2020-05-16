مركز حقوقي يدين الهجمة "الاسرائلية" على الاتحاد الاوروبي

أدان مركز الضمير الحقوقي الفلسطيني، اليوم السبت، "الهجمة الإسرائيلية" ضد الاتحاد الأوروبي، لمساعيه بمجال حماية حقوق الإنسان في فلسطين، ودعمه لمنظمات المجتمع المدني هناك.

جاء ذلك في بيان لمركز "الضمير" لحقوق الإنسان، تعليقا على تصريحات لوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، اعتبر فيها أن دعم الاتحاد الأوروبي لمنظمات فلسطينية بمثابة "تمويل أنشطة داعمة للإرهاب".

وقال المركز: "تهاجم إسرائيل الاتحاد في إطار حملاتها التحريضية والممنهجة ضد ممولي منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، وذلك بسبب فضحها لجرائمها وانتهاكاتها اليومية".

وأضاف: "تأتي الهجمة الإسرائيلية بعد أن تقدمت منظمات مجتمع مدني، مؤخرا، بطلبات للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق بجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين".

ودعا المركز الحقوقي، المجتمع الدولي إلى "رفض حملة التحريض والاتهامات الباطلة والترهيب ضد الاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية وغيرها من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني".

وطالب المركز المنظمات الدولية بضرورة التحرك العاجل من أجل الإصرار على تقديم الدعم والخدمات لمنظمات المجتمع المدني التي تخدم الشعب الفلسطيني.

والأربعاء، نقلت "القناة السابعة" العبرية، عن وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، اعتباره دعم الاتحاد الأوروبي لمنظمات المجتمع المدني الفلسطيني، بمثابة "تمويل أنشطة داعمة للإرهاب".

والشهر الماضي، تعهّد الاتحاد الأوروبي، "بتوفير 6.9 ملايين يورو من المساعدات الإنسانية، للمنظمات غير الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة الموجودة بالفعل على الأرض في الضفة الغربية وقطاع غزة"