اعلان موعد صرف الدفعة الثانية من العمالة غير منتظمة 2020

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن موعد صرف الدفعة الثانية للعمالة الغير منتظمة 2020 فى بيان له، وفيما يلي نكشف لكم عن موعد صرف المرحلة الثانية عبر مكاتب البريد .

حيث أكد وزير القوى العاملة ، أن موعد صرف المرحلة الثانية من العمالة غير المنتظمة سوف يتم الإعلان عنه خلال هذا الأسبوع قبل عيد الفطر 2020 .

والجدير بالذكر أن منحة ال500 جنيه التى تقدمها وزارة القوى العاملة للعمال والآسر المتضررين من جائحة كورونا كوفيد 19، لتسير الحالة المادية ومواجهة الفيروس القاتل.

وكانت وزارة القوى العاملة قد أنتهت بالفعل من صرف المرحلة الأولى من العمالة غير المنتظمة، والآن هى فى طريقها لصرف المرحلة الثانية قبل قدوم عيد الفطر المبارك 2020 فى مصر، حيث أكدت دار الإفتاء المصرية عن أول أيام عيد الفطر المبارك بمصر لعام 2020.

ووفقاً للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقيية، يحل أول أيام عـيد الفطر المبار لعام 2020 – 1441،يوم الاحد 24 مايو 2020، مع العلم شهر رمضان لهذا العام 30 يوماً.

والجدير بالذكر أن دار الإفتاء المصرية، تستطلع خلال شوال يوم الجمعة المقبلة 22 مايو، وذلك بعد صلاة المغرب، وبعدها يتم الإعلان عن اليوم المتمم لشهر رمضان الكريم.

كانت وزارة الصحة والسكان المصرية، قد أعلنت فى وقت سابق عن منع التجمعات أثناء العيد للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19.