اصابة جديدة بفيروس كورونا لعامل من بيت اولا بالخليل

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لشاب ثلاثيني من بيت أولا بمحافظة الخليل كان يعمل داخل الخط الأخضر.

وأضافت الوزيرة الكيلة في بيان صحفي، اليوم السبت، أن طواقم الطب الوقائي تجري حالياً عملية حصر لمخالطي المصاب، والذي عاد قبل 3 أيام من داخل الخط الأخضر، ولم يلتزم بالحجر المنزلي وإجراءات السلامة والوقاية.

وأشارت إلى أن دائرة مخالطة المصاب واسعة، مناشدة جمهور المواطنين بالالتزام بإجراءات السلامة والوقاية والالتزام بالحجر المنزلي للعمال القادمين من الداخل، لحماية عائلاتهم وأبناء شعبهم والحيلولة دون انتشار الفيروس.

و بهذه الاصابة يرتفع عدد الاصابات في الاراضي الفلسطينية الى ٥٥٥ حالة.