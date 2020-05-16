الدفاع المدني يصدر ارشادات للمواطنين للتعامل مع موجة الحر

أصدر جهاز الدفاع المدني اليوم السبت إرشادات للمواطنين للوقاية من موجة الحر التي تعصف بالبلاد.

و دعا الدفاع المدني لعدم الخروج من المنازل أو التعرض لأشعة الشمس المباشرة خاصة فترة الظهيرة.

كما أوصى بعدم إشعال النيران بالقرب من الأشجار أو الأعشاب الجافة، خصوصاً القريبة من ممتلكات المواطنين.

و طالب المواطنين بتفقد الأسلاك والتمديدات الكهربائية والغاز.

و حذر الدفاع المدني من ترك الأطفال تحت أشعة الشمس، داعياً الى الانتباه للمواد القابلة للاشتعال، وإبعادها عن مصادر اللهب والشمس المباشرة.

كما دعا سكان المنازل التي أسطحها من الصفيح (الزينقو) وضع صفائح كرتونية وتبريدها بالمياه خلال فترة الذروة، ومتابعة الأطفال الرضع والصغار.

الإكثار من شرب المياه والسوائل خلال فترة ما بين الإفطار والسحور.

و دعا الدفاع المدني للاتصال على رقم الطوارئ بالدفاع المدني (102) حال حدوث أي طارئ.