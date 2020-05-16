رابط فحص اسماء المستفيدين من مساعدات "وقفة عز"

يبحث الكثيرون من المواطنين الفلسطنيين عبر محرك بحث جوجل عن رابط فحص وقفة عز عبر بوابة وزارة العمل الفلسطينية والتى نقدم لكم من خلال هذا التقرير الرابط السريع والمباشر للموقع، كما ننشر لكم الخطوات المطلوبة للفحص والاستعلام عبر الموقع الرسمي.

الخطوة الأولى: الدخول إلى الموقع الرسمي، من خلال النقر (هنا).

الخطوة الثانية: إدخال رقم الهوية الخاص بك.

الخطوة الثالثة: بعد الإنتهار أضغط على “فحص”، وسيتم نقلك الى الصفحة المرادة.

والجدير بالذكر ان وزارة العمل الفلسطينية اتاحت ،رابط فحص وقفة عز برقم الهوية عبر موقع الوزارة الرسمي، والذى ننشر لكم اليوم رابط الموقع الصحيح والمباشر للفحص ومعرفة كافة التفاصيل.

حيث أصدرت وزارة العمل الفلسطينيه ، اليوم السبت 16 مايو 2020، 23 من رمضان المبارك، إمكانية الاستعلام والفحص عن أسماء المستفيدين من مساعدات صندوق وقفة عز بالضفعة الغربية، والتى يتم صرفها اليوم السبت.وتأتى تلك المساعدات للأشخاص المتضررين من حالة الطوارئ التى تمر بها فلسطين حالياً من جائحة كورونا كوفيد 19.وأكدت الوزارة فى بيانها اليوم، أن يتم صرف المساعدات وفقاً لما هو محدد بالقائمة من مكان الصرف والبنك، فى الرسالة النصية عبر هاتفك المحمول.