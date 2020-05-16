شاهد تردد قناة الميادين الجديد 2020 نايلسات وعربسات وهوت بيرد وإليك برامج القناة

إليك تردد قناة الميادين الجديد 2020 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات وهوت بيرد، حيثُ تقدم قناة الميادين اللبنانية محتوى إعلامي مميز ورائع، كما تهتم في تقديم المواضيع المتعلقة بالأوضاع السياسية والاجتماعي والرياضية وغيره، سواء كانت تلك المواضيع حصلت في لبنان أو في الوطن العربي أو الدولي.

ويبحث المواطنين على تردد قناة الميادين الجديد 2020، باعتباره أفضل القنوات المحلية او العربية مقارنة بالقنوات الأخرى عبر محركات البحث بالأنترنت، ومن هذا المنطلق يمكن لمتابعي القناة ان يشاهدوها بأوقات ممتعة على برامجها المختلفة.

وحققت القناة، قاعدة جماهرية كبيرة خاصة في نسبة مشاهدات عالية وذلك خلال فترة وجيزة، ويعرف عن القناة انها تغطي كافة اخبار محور المقاوة المدعوم من الجمهورية الإيرانية وتفضح مخططات قوى الاستكبار التي تقودها والولايات المتحدة مع (إسرائيل) في تدمر الأوطان العربية.



وتبث قناة الميادين برامجها المتنوعة، على مدار الـ24 ساعة، فيما يتميز محتواها الاعلامي بانه جذاب ومشوق وصادق، إذ تستخدم قناة الميادين في عرض برامجها تقنيات حديثة مثل 3D، والبث الحي المباشر من قلب الاحداث.

وعلمت قناة الميادين على تغطية جميع الاحداث في سوريا والعراق منذُ ظهور تنظيم "داعش" فيهما، خاصة تغطية معركة حلب والموصل في عام 2015، وكذلك تدخلات التحالفات العسكرية الدولية في البلدين، وقتال دمشق وبغداد في المحافل الدولية، وغيره.

ونافست قناة الميادين وبقوية القنوات التلفزيونية الأخرى سواء التي تبث في لبنان المحلية أو في دول العربية، وتهتم القناة بالأوضاع السياسية في لبنان وسوريا والدول الأخرى، وكذلك الأوضاع الاجتماعية والصحية والدينية.

تأسيس قناة الميادين :

وكان أول بث لقناة الميادين عام 2012، فيما يوجد مقر القناة في العاصمة اللبنانية بيروت، وحملت شعارًا "الواقع كما هو"، واستطاعت الميادين أن تجتذب الكثير من المشاهدين والمتابعين، وتسعى لتغطي معظم الأحداث الجارية تغطية شاملة.

وتستضيف قناة الميادين خبراء ومحللين ومختصون من مجالات مختلفة لشرح المواضيع التي تطرحها للجمهور، لكي تمكن المشاهد من معرفة ما يدور من حوله من أحداث سياسة، او زيادة وعيه الثقافي.

برامج قناة الميادين :

ونقدم لحضراتكم أبرز برامج قناة الميادين التب بثها عبر تردداتها، وهي:

برنامج مترو .

برنامج ومضات .

برنامج مناجاة .

برنامج تأملات .

برنامج كلمة حرة .

برنامج ويبقى العراق .

برنامج أجراس المشرق

برنامج أخر طبعة .

برنامج لعبة الأمم .

برنامج من الداخل .

برنامج الاقتصادية .

برنامج شباب بالعربي .

برنامج موسيقى الشعوب .

برنامج رمضان بالمصري .

برنامج فلسطين تنتصر .

برنامج شاهد ثم ساعد .

برنامج ميدان المونديال .

برنامج مقاومة فتحرير .

برنامج من الناصرة .

برنامج مين لمصر ؟

برنامج حرر عقلك .

برنامج حوار الساعة .

برنامج بيت القصيد .

برنامج في الميادين .

برنامج تغطية خاصة .

برنامج ميدان الأولمبياد .

برنامج لاجئون لا مهاجرون .

الموقع الرسمي لقناة الميادين :

لقراءة المواضيع المتنوعة والاخبار السياسية المنشورة على موقع قناة الميادين (اضغط هنا).

تردد قناة الميادين الجديد 2020 على نايلسات :

القمر الصناعي : نايلسات

التردد: 11012 (h)

المدار : 8.0°W

FEC/SR : 27500 – 5/6

تردد قناة الميادين الجديد 2020 على عربسات :

القمر الصناعي : عربسات

التردد : 11958 (h)

المدار : 26.0°E

FEC/SR : 27500 – 3/4

تردد قناة الميادين 2020 على هوت بيرد :

القمر الصناعي: هوت بيرد

التردد : 12111 (v)

المدار: 13.0°E

FEC/SR : 27500 – 3/4