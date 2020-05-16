ارتفاع عدد الوفيات والاصابات في صفوف الجالية الفلسطينية

ارتفع عدد الوفيات بفيروس "كورونا" المستجد في صفوف الجالية الفلسطينية في عديد الدول حتى اللحظة بلغ 81 حالة، فيما تم تسجيل 1507 إصابة، و701 حالة تعافٍ. وفق ما أعلنت عنه وزارة الخارجية والمغتربين

وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، أن فريق عملها المختص الذي يتابع أعمال اللجنة الفنية بشأن تطورات الفيروس، يواصل متابعته لجميع القضايا والإجراءات والتفاصيل التي تتعلق بوصول الطلبة المبتعثين الى الولايات المتحدة الأميركية وعددهم 68 طالبا، على برامج التعاون الطلابي عن طريق الامديست، والمتوقع وصولهم الى الوطن في 20 آيار/مايو الجاري.

وأكدت أن الفريق يقوم بجميع التنسيقات اللازمة مع الجهات المعنية، ويجيب على أسئلتها واستفساراتها، بما يضمن وصولا آمنا وصحياً ومريحاً لهم.

امريكا: وفاة وإصابتين جديدتين بالفيروس

أفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الاميركية بتسجيل وفاة جديدة في صفوفها للطبيب عبد الله طه (78 عاما) بالفيروس، وهو أحد أعمدة الجالية في ولاية نيوجرسي، ليرتفع عدد الوفيات الى 49 وفاة.

وبين الفريق تسجيل إصابتين جديدتين في ولاية تكساس، ليرتفع عدد الإصابات في صفوف الجالية الى 761، وتعافي 3 حالات، مضيفا أن جمعية الايادي المتحدة للإغاثة والتنمية في تكساس وزعت 200 طرد غذائي في سلفيت.

تشيلي: 6 إصابات جديدة بالفيروس في صفوف الجالية

أوضحت سفارة دولة فلسطين لدى تشيلي، أنه تم تسجيل 6 اصابات جديدة في صفوف الجالية، إضافة الى 5 حالات من عائلة واحدة ما زالت في الحجر المنزلي وأوضاعها جيدة، مشيرة إلى أن عدد الإصابات يصبح 12، تعافت منها حالة واحدة.

وتقوم السفارة بالتواصل الدائم مع الحالات المصابة للاطمئنان على صحتها، والاطلاع على أي مساعدة يمكن تقديمها لها.

تركيا: سفارتنا تتابع أوضاع جاليتنا وطلبتنا والعالقين

تواصل سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية والقنصلية العامة في إسطنبول متابعة أوضاع الجالية والطلبة والعالقين واللاجئين وتطمئن على سلامتهم وتقف عند أي احتياج لهم، وأنه لم يتم تسجيل اية إصابة جديدة في اوساطهم ليستقر عدد المصابين على 16 إصابة تعافوا جميعاً.

وتتابع السفارة والقنصلية بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية في المدن التركية، تقديم المساعدات العينية والمادية والسكن للمحتاجين بقدر ما تسمح به الإمكانيات، وتم توزيع مساعدات مالية لـ10 عائلات متعففه ومن العالقين، إضافة الى مساعده مالية للعائلات الموجودة في تركيا لأغراض العلاج وزراعة الاعضاء وعددها 5 عائلات.

كما تم وبالتنسيق مع صندوق التضامن الفلسطيني في تركيا، والذي تم تأسيسه مؤخراً عبر السفارة تقديم 55 سلة غذائية لعائلات فلسطينية في مدن تركية مختلفة، إلى جانب تقديم مساعدات ماليه لعدد7عائلات، إضافة الى دعم مالي لاتحاد طلبة فلسطين فرع قبرص التركية.

وتتابع السفارة بالتنسيق مع الاتحاد العام لطلبة فلسطين/فرع تركيا أوضاع طلبتنا وتقدم لهم المساعدات اللازمة بأنواعها المختلفة، وهمهم هو العودة لأرض الوطن.

بلجيكا: ثلاث إصابات جديدة بالفيروس

أفادت سفارة دولة فلسطين لدى بلجيكا بتسجيل ثلاث إصابات جديدة في صفوف الجالية، وهي لعائلة مكونة من أب وأم وابنهما، وتخضع الام وابنها للحجر المنزلي في حين يتلقى الاب العلاج في المستشفى ولم يتجاوز مرحلة الخطر بعد

وأوضحت أنه بذلك يرتفع عدد الإصابات الى 88 إصابة، منذ بداية الجائحة في بلجيكا وواحدة في لوكسمبورغ، وتعافي أحد المصابين من أبناء الجالية يرتفع عدد المتعافين الى 55 منذ بداية الازمة.

ووزعت السفارة 7 سلات غذائية على عائلات فلسطينية محتاجة، ليبلغ مجموع ما وزعته منذ بداية شهر رمضان 441 سلة.

9 إصابات بالفيروس بين جاليتنا في الإمارات

قالت سفارة دولة فلسطين لدى الامارات العربية المتحدة إنه تم تسجيل 9 اصابات بين افراد عائلة فلسطينية تعيش في منزل واحد بالفيروس من بينهم طفلة عمرها 7 سنوات، بعد ان انتقلت لهم العدوى من ابنتهم التي تعمل ممرضة في خط الدفاع الأول في ابو ظبي، ليرتفع عدد الإصابات المعروفة في صفوف الجالية الى 55 إصابة، وتعافي 9 حالات، وبلغ عدد الوفيات 10 حتى الان.

وأصدرت وزارة الخارجية والمغتربين تعليماتها الى سفارة دولة فلسطين في أبو ظبي، للتواصل مع العائلة والاطمئنان على صحتها، والوقوف الى جانبها وتقديم أية مساعدة مطلوبة لها.

رومانيا: لا إصابات بالفيروس بي جاليتنا

وتواصل خلية الازمة المشكلة من قبل السفارة بالتعاون مع مؤسسات الجالية في رومانيا متابعتها لأوضاع الجالية والطلبة والعالقين، بمشاركة ممثلين عن الجالية في المدن الرومانية، للاطمئنان على اوضاعها الصحية واحوالها المعيشية.

وتقوم خلية الازمة بدراسة طلبات المساعدة المقدمة للسفارة للبت في طريقة معالجتها، وتم توزيع 200 سلة غذائية للعائلات والطلبة في منتصف شهر رمضان المبارك في العاصمة وعدد من المدن الأخرى، مؤكدة انه لم يتم تسجيل اية اصابة لمواطن فلسطيني في رومانيا بفيروس "كورونا".

بلغاريا: سفارتنا تطمئن على سير إجراء امتحان الثانوية العامة

وإطمأنت سفارة دولة فلسطين لدى بلغاريا على الاحوال الصحية والمعيشية لجاليتنا في بلغاريا، وتتابع موضوع اجراء امتحان الثانوية العامة في مدرسة ابن سينا في صوفيا، بالتنسيق مع رئيس المدرسة ووزارة الخارجية، لضمان سيره وفقا للشروط والمعايير المعتمدة في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية.

وأكدت أنه "سيتقدم للامتحان 11 تلميذاً وجميعهم من الفرع العلمي، وجميع الشروط المطلوبة ستكون جاهزة ومتوفرة، بما في ذلك شروط السلامة والصحة العامة".

سفارتنا لدى بولندا: لا إصابات بفيروس كورونا بين جاليتنا

أكدت سفارة دولة فلسطين لدى بولندا، عدم تسجيل اية اصابة في صفوف الجالية والطلبة حتى الان، وإنها على تواصل دائم معهم عبر خلية الازمة المشكلة لهذا الغرض، وتقدم الخدمات القنصلية لهم، وتساعد الطلبة في متابعة قضايا المنح والاقامات والسكن، خاصة في ظل حالة الطوارئ وتقليص ساعات العمل لدى المؤسسات البولندية، وتقدم لهم ما يطلبون من احتياجات او مساعدات وفقاً لإمكانياتها.

جاليتنا في بيلاروسيا بخير ولا إصابات

تتابع سفارة دولة فلسطين لدى بيلاروسيا أوضاع ابناء الجالية والطلبة للاطمئنان عنهم وتقديم كل مساعدة ممكنة لهم، مؤكدة انهم جميعاً بخير وصحة جيدة، ولم يتم تسجيل اصابات جديدة في صفوفهم، اما بالنسبة للحالتين المصابتين بالفيروس فهما في تحسن وفي الحجر والعلاج المنزلي، وأن الطلبة مستمرون في دراستهم عن بعد وهم بخير واوضاعهم الصحية والمعيشية جيدة.

سفارتنا لدى زامبيا تطمئن على جاليتنا وطلبتنا

قالت سفارة دولة فلسطين لدى زامبيا إنها تتواصل دائم مع أبناء الجالية الفلسطينية للاطمئنان عليهم وتقديم أية مساعدة ممكنة يطلبونها، وتقدم النصح والارشادات الضرورية لهم خلال فترة الطوارئ المعلنة، كما وتطمئن بأن ابناء الجالية بخير وصحة ولم تسجل أية اصابات، كما لا يوجد طلبة وعالقين.

الفلبين: توزيع بعض المساعدات على المعوزين

تواصل سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية الفلبين وبالتعاون مع خلية الازمة المشكلة بالشراكة مع الجالية الاطمئنان على الطلبة وأبناء الجالية في مختلف انحاء البلاد، وتؤكد عدم تسجيل اية إصابة في صفوفهم، وتعمل على توزيع بعض المساعدات النقدية والطرود الغذائية والوجبات الجاهزة للمعوزين والمحتاجين.