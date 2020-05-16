نقابة الأطباء: تصريح وزير العمل "اصطياد في الماء العكر"

أدانت نقابة الأطباء التصريح الذي وصفته بـ"المسيء والمهين"، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر "اصطيادا في الماء العكر"، من قبل وزير العمل نصري ابو جيش بخصوص الطبيب مجهول الهوية، والذي تقدم بطلب مساعدة رغم تقاضيه راتبا كبيرا، على حد قول الوزير".

وطالبت النقابة في بيان، بإقالة الوزير فورا من منصبه "لأنه صرح بمعلومات غير مؤكدة، ولم يتم التحقق من آلية تقديم الطلب ومن قدمها ولم يتم مراعاة حق المتقدم على السرية التامة حسب القانون".

وقالت النقابة: "لقد ظهر من التصريح حقد الوزير على مهنة الطب والأطباء لأنه صرح أن المتقدم طبيب أخصائي وبهذا يكون الوزير قد راعى عدم ذكر الاسم وبنفس الوقت ذكر المهنة مسيئا بذلك لعموم الاطباء ولمهنتهم رغم أننا عملنا ونعمل وسنظل نعمل بكل اقتدار وتفاني وخاصة خلال جائحة كورونا".

ورفضت النقابة أن يكون أي طبيب قد تقدم بطلب للحصول على معونة في حال كان موظفا ويحصل على راتب من الحكومة، قائلة "ليس هكذا تورد الإبل يا معالي الوزير فالكل يعلم أن تقديم الطلبات كان الكترونيا وبإمكان اي شخص عنده بيانات لشخص آخر أن يقوم بتقديم طلب له دون علمه ووجب بداية التحقق من الموضوع بشكل مستفاض قبل الإدلاء وكيل الاتهامات للمهنة التي حافظت على سلامة المواطنين وبفضلها تم الحد من انتشار الوباء".

واكدت النقابة مرة اخرى على مطلبها بخصوص اقالة وزير العمل وتقديم الاعتذار من قبل الحكومة على ما بدر من وزيرها، مطالبة بلجنة تقصي حقائق و بوجود النقابة بشكل اساسي لمعرفة التفاصيل في حال كان لها وجود اصلا.

واكدت النقابة انها كانت وما زالت الأحرص على تقديم الأفضل ولن تبخل بأي شيء من أجل مصلحة الوطن والمواطن، كما اكدت أن كرامة المواطن بشكل عام والطبيب بشكل خاص خط احمر ولن نسمح لأحد بالتطاول أو الانتقاص من عزيمة الأطباء وكرامتهم.