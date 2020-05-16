إليك تردد قناة الميادين اللبنانية الجديد 2020 نايلسات وعربسات وهوت بيرد

يواصل المواطنون البحث عن تردد قناة الميادين اللبنانية الجديد 2020 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات وهوت بيرد، على محركات البحث بالإنترنت مثل "جوجل"، حيثُ تتمتع قناة الميادين بجمهور واسع في الدول العربية كافة، نظرًا لما تقدمه من محتوى إعلامي جذاب، في المواضيع السياسية والاجتماعية وغيره، التي تلامس الناس.

تردد قناة الميادين الجديد 2020، يعتبر من أكثر الترددات بحثًا على مواقع الانترنت والتواصل الاجتماعي، لذا سنضع لحضراتكم في هذا التقرير تردد قناة الميادين، من أجل مشاهدة ممتعة من برامج القناة.

واستطاعت قناة الميادين، أن تحقق نسبة مشاهدات عالية في فترة وجيزة، وذلك من خلال المشاهدة على نشرات اخبارها وبرامجها المتنوعة التي تبث طوال اليوم 24 ساعة، إذ تقدم قناة الميادين محتوى رائع ومميز.

وحققت قناة الميادين، منافسة قوية بمقارنة بالقنوات الأخرى سواء المحلية أو التي تبث بدول العربية، حيثُ تقدم القناة محتوى إعلامي رائع، من خلال تقديم برامج مختلفة ومتنوعة المضمون منها التي تهم بالأوضاع السياسية في لبنان وسوريا والدول الأخرى، وكذلك الأوضاع الاجتماعية والصحية والدينية.

نشأة قناة الميادين اللبنانية :

وانطلقت قناة الميادين عام 2012، ويقع مقر القناة في العاصمة اللبنانية بيروت، وحملت القناة شعارًا "الواقع كما هو"، واستطاعت القناة أن تجتذب الكثير من المشاهدين والمتابعين، وتسعى لتغطي معظم الأحداث الجارية تغطية شاملة.

وتستضيف قناة الميادين خبراء ومحللين ومختصون من مجالات مختلفة لشرح المواضيع التي تطرحها للجمهور، لكي تمكن المشاهد من معرفة ما يدور من حوله من أحداث سياسة، او زيادة وعيه الثقافي.

برامج قناة الميادين :

ويقدم موقع "فلسطين اليوم الاخباري" لحضراتكم أبرز برامج قناة الميادين، على النحو التالي:

برنامج مترو .

برنامج ومضات .

برنامج مناجاة .

برنامج تأملات .

برنامج كلمة حرة .

برنامج ويبقى العراق .

برنامج أجراس المشرق

برنامج أخر طبعة .

برنامج لعبة الأمم .

برنامج من الداخل .

برنامج الاقتصادية .

برنامج شباب بالعربي .

برنامج موسيقى الشعوب .

برنامج رمضان بالمصري .

برنامج فلسطين تنتصر .

برنامج شاهد ثم ساعد .

برنامج ميدان المونديال .

برنامج مقاومة فتحرير .

برنامج من الناصرة .

برنامج مين لمصر ؟

برنامج حرر عقلك .

برنامج حوار الساعة .

برنامج بيت القصيد .

برنامج في الميادين .

برنامج تغطية خاصة .

برنامج ميدان الأولمبياد .

برنامج لاجئون لا مهاجرون .

تردد قناة الميادين الجديد 2020 على نايلسات :

القمر الصناعي : نايلسات

التردد: 11012 (h)

المدار : 8.0°W

FEC/SR : 27500 – 5/6

تردد قناة الميادين الجديد 2020 على عربسات :

القمر الصناعي : عربسات

التردد : 11958 (h)

المدار : 26.0°E

FEC/SR : 27500 – 3/4

تردد قناة الميادين 2020 على هوت بيرد :

القمر الصناعي: هوت بيرد

التردد : 12111 (v)

المدار: 13.0°E

FEC/SR : 27500 – 3/4