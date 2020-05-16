خدمة "غرف ماسنجر" على الواتساب تتيح مشاركة أعداد أكبر من مستخدمي التطبيق لمكالمات الفيديو

طّور مبرمجو تطبيق واتساب، خدمة جديدة أطلقوا عليها "غرف ماسنجر" واتساب، والتي تتيح لمستخدمي التطبيق المشاركة بأعداد أكبر في محادثات جماعية عبر دمج الفيديو مع فسبوك المملوك له.

وتقوم فكرة "غرف ماسنجر" على إدخال عشرات الأشخاص في المحادثة الواحدة على تطبيق واتساب للمراسلات الفورية، بعد أن كانت تقتصر على عدد قليل من المستخدمين، بهذه التحسينات الجديدة يمكن أن يدمج التطبيق مؤتمرات الفيديو مع فيسبوك.

وقال مطورو "غرف ماسنجر" على الـ"واتساب" :"إن الفكرة الجديدة يمكن لمستخدمي برنامج التشغيل الأكثر شهرة وهو اندرويد على هواتفهم، تحميلها والاستفادة من الخدمة الجديدة".

وأضاف القائمون على فكرة "غرف ماسنجر" : أن الخدمة تخضع للنسخة التجريبية وتحمل رقم رقم 2.20.163، وهي متاحة لنظام "أندرويد" ولمناطق محددة.

ويسعى مطورو خدمة "غرف ماسنجر" على الواتساب، تطبيق النسخة التجريبية على مناطق عدة، فيما يمكن تطويرها خلال الأيام وتصل خدمة "غرف ماسنجر" لعدد أكبر من المستخدمين أينما وجدوا على الكوكب.

ووفق موقع WABetaInfo، يمكن لمستخدمي الواتساب الحصول على ميزة "غرف ماسنجر"، عبر "إنشاء الغرفة" من خلال النقر على أيقونة "المشبك"، ما يتيح للمشتركين مشاركة الصور، والمستندات.

ويتابع الموقع في شرح الفكرة، حيثُ يظهر خيار متابعة في ماسنجر "لإنشاء غرفة" وذلك بعد النقر على خيار "غرفة room" وبمجرد الضغط على خيار "إنشاء غرفة"، يرسل لك تطبيق واتساب مباشرة إشارة إلى ماسنجر.

وأشار الموقع، إلى أن واتساب أضاف اختصارًا آخر في تبويب المكالمات وهي عبارة عن اختصارات غرف ماسنجر في الدردشة بين المستخدمين، ويظهر فوق خيار إنشاء المكالمات.

وكان تطبيق واتساب، أعلن في وقت سابق، عن تطوير خدمة البث المباشر، في وقت يشهد فيه العالم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي والحجر الصحي، من فيروس كورونا المستجد.

وأكد مطورو واتساب أن خدمة "غرفة ماسنجر" تتيح مشاركة 50 مستخدم في محادثة واحدة، موضحين ان الخدمة الجديدة في حال ظهورها على شاشة سطح المكتب 16 مشتركاً، وعلى الهاتف الذكي بنظام تشغيل أندرويد 8 مشاركين.

نشأة تطبيق واتساب للمراسلات الفورية :

ويعرف بتطبيق واتساب انه تطبيق تراسل فوري، وتأسس عام 2009، على يد الأمريكي بريات اكتون والأوكراني جان كوم، هما موظفان في موقه ياهو ويمكن لمستخدمين الواتساب حول العالم إرسال صور مقاطع صوتية وفيديوهات، وهو مملوك لشركة الفيسبوك الشهيرة.

مميزات تطبيق واتساب للمراسلات الفورية :

إليك أبرز مميزات تطبيق واتساب للمراسلات الفورية، وهي:

آمن بقدر واتساب النسخة الرسمية.

لا يستدعي تحميل نسخة حديثة بل يتحدث تلقائيا.

إمكانية تشغيل أكثر من رقم واتساب علي نفس البرنامج تصل الي ثلاثة ارقام.

إمكانية تحميل حالات أصدقائك وتخزينها علي هاتفك.

إمكانيه تغيير خط الرسائل والبرنامج كامل.

اخفاء انك متصل الأن.

قدرة علي استرجاع الرسائل المحذوفة.

اخفاء المحادثات السرية .

سهولة قطع خادم الانترنت عن التطبيق فقط .

إخفاء بمشاهدة حالة أحد أصدقائك.

عدم الظهور علامة أنك تكتب الآن”typing”

إخفاء أن الرسائل قد تم استلامها (علامة صح(.

إخفاء ميزة أنك قد قمت بقراءة الرسائل

عدم ظهور ميزة أنك قمت بالاستماع لمقطع صوتي .

إخفاء أنك تقوم بتسجيل مقطع صوتي.

تنزيل تطبيق واتساب من المتجر :

ووضع لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري رابط لتحميل تطبيق المراسلات الفورية "واتساب" على الهواتف الذكية من المتجر العالمي.

لتحميل تطبيق واتساب من المتجر (أضغط هنا) .

ويمكن لمستخدمي تطبيق واتس أب أن يفتح التطبيق من على جهاز الكومبيوتر ، من خلال رربط التطبيق من الهاتف من خانة "واتساب ويب" ثم وضع الهاتف على الجهاز، (اضغط هنا).

فيديو يوضح خطوات فتح التطبيق الواتساب على الكومبيوتر.