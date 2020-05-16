اشتية يعلن عن اجراءات جديدة بدءًا من 22 مايو

أعلنت رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، عن مجموعة الاجراءات ستتخذها الحكومة مع استمرار حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال اشتية خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم السبت، إنه سيتم بدءًا من مساء الجمعة 22/5 منع الحركة كاملة في جميع المدن والمخيمات والقرى حتى نهاية يوم الإثنين 25/5، مشددا على إغلاق جميع المرافق العامة والخاصة عدا الأفران والصيدليات.

وأضاف اشتية، إلى أنه سيعود يوم الجمعة المقبل 33 ألف عامل من الداخل، مشيرا إلى أن طواقم وزارات الصحة والعمل والشؤون المدينة ستكون على المداخل لإجراء ما يلزم.

وأشار إلى أن فتح المحال التجارية سيكون حتى مساء يوم الجمعة بما في ذلك صالونات الحلاقة، مضيفًا أن الاستراتيجية القادمة ستكون بالتعايش مع ما يحصل ضمن اجراءات صحية.

وتابع في حديثه: "طلبنا من البنوك عدم الانصياع بشكل فردي بخصوص قضية حسابات الأسرى وهي ملتزمة بذلك"، مؤكدًا ان الحكومة ستستمر في دفع مخصصات الشهداء والأسرى.

في السياق، أوضح اشتية أن تأجيل اجتماع القيادة الفلسطينية جاء بسبب تأجيل عرض تشكيلة الحكومة الإسرائيلية على الـ"كنيست الاسرائيلي"، ونحن لسنا ذاهبون تشكيل لجان بل لبدء تنفيذ الرد على الضم".