القدرة يعلن عن تعافي حالتين جديدتين من فيروس "كورونا" ليرفع إجمالي الحالات إلى 16

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، تعافي حالتين جديدتين من اصابات فيروس كورونا في قطاع غزة، ليرتفع إجمالي حالات التعافي الى 16 حالة، مؤكدًا أن الأربع حالات المصابة تحت العلاج بمستشفى العزل وحالتهم مطمئنة.

وأوضح الناطق باسم وزارة الصحة د. أشرف القدرة، أن الوزارة بغزة اجرت اختبارات فحص 106 عينة للكشف عن فيروس "كورونا"، خلال 24 ساعة الماضية، وجميع نتائجها سلبية دون تسجيل إصابات جديدة.

وقال القدرة :"إن الوزارة اتمت توزيع واستضافة 1168 عائد في الدفعة الثالثة عبر معبر رفح البري، مضيفًا أنها تتابع 1574 مستضاف في 16مركز حجر صحي لقضاء فترة 21 يوم برعاية كاملة.

وأوضح ان الوزارة سحبت عينات للمستضافين تتم مرتين في بداية وجودهم في مراكز الحجر الصحي وقبل خروجهم منها للاطمئنان على سلامتهم وفق البروتوكول المعتمد ويتم اتخاذ التدابير اللازمة حال وجود اي اصابة.

وبيّن أن الاجراءات المتخذة في المعابر ومراكز الحجر الصحي استطاعت حماية قطاع غزة؛ لكن تفشي الوباء حولنا يبقينا في عين الخطر.

وشدّد القدرة، على ضرورة عدم التراخي والالتزام بالإجراءات الوقائية، مع ضرورة المكوث في المنزل مع تجنب الزحام وارتداء الكمامة وتحقيق التباعد وتطهير الايدي عند الخروج للضرورة.

وطالت وزارة الصحة من الجهات المعنية بدعم الاحتياجات الطارئة لوزارة من الادوية والمستهلكات الطبية ولوازم المختبرات ومواد الفحص المخبري واسرة العناية المركزة واجهزة التنفس الصناعي لمواجهة جائحة كورونا.