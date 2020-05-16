"مقطع فيديو" يوضح استمرار الدول الآسيوية في بيع الحيوانات المسببة للفيروسات منها "كورونا"

أظهر مقطع فيديو نشرته منظمة "بيتا" لمساوية الحيوانات، اليوم السبت، أن بعض الدول الآسيوية لا تزال تبيع الحيوانات مثل (القرود والخفافيش والقطط والكلاب) للآكل، رغم انتشار فيروس كورونا المستجد، وتحذير منظمة الصحة العالمية من الاقتراب من تلك الحيوانات.

وقالت منظمة "بيتا" الذي تطالب بمعاملة مساوية للحيوانات، :"إنّ بعض الأسواق في فيتنام والصين وتايلاند والفلبين وإندونيسا وكمبوديا، لا تزال تبيع تلك الحيوانات"، رغم وقف الحكومات التجارة بهنّ، بسبب جائحة كورونا.

وتوضح لقطات الفيديو، بيع التجار الخفافيش والقرود والزباد في سوق جاتينيغارا للطيور في جاكرتا بإندونيسيا، وبيع حيوانات محظورة داخل أقفاص غير صحية، وذلك في مناطق مختلفة من الدولة.

كما ويواصل الفيديو، نشر بيع الحيوانات في تلك الدول، مع استمرار وباء كورونا، إذ تطرق إلى بيع المواطنين أسماك في مدينة "تشي منه" في فيتنام، ووضع التجار لحم الكلاب المذبوحة بالقرب من الحيوانات الحية.

وفي سوق "جيجيانغ" في الصين، يقوم بائعي اللحوم من إحضار اللحم النيء ويغسلون الدماء في الشارع، وكذلك في دولة الفلبين حيثُ يذبحون الخنازير والطيور النافقة على الرصيف.

ودعت منظمة "بيتا" الدول الآسيوية، إلى إغلاق الأسواق التي تبيع الحيوانات المسببة للفيروسات، إضافة إلى محاسبة التجار الذين يتصرفون بذبح الحيوانات الصالحة للآكل مثل الارانب والطيور وعرضها للبيع بطريقة غير صحية.