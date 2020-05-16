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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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الجيش اللبناني يوقف أشخاص متورطين في تحويل أموال غير شرعية

  • فلسطين اليوم - بيروت
  • 15:51 - 16 مايو 2020
الجيش اللبناني يوقف أشخاص متورطين في تحويل أموال غير شرعية الجيش اللبناني يوقف أشخاص متورطين في تحويل أموال غير شرعية
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أوقف الجيش اللبناني، اليوم السبت، مجموعة من الأشخاص في الدولة متورطين في تحويل الأموال والصرافة غير الشرعية من خارج لبنان لصالح مجموعات "إرهابية"، بعد عملية نوعية دقيقة من قبل القوات الامنية.

وأوضح السلطات اللبنانية، أن الجيش اللبناني أوقف 16 شخصًا منهم لبنانيون وسوريون، على صلة بتحويل أموال بصورة غير قانونية، والتي ينتهي بها المطاف لصالح أحد "الإرهابيين".

وبيّنت السلطات، أن الأشخاص الموقوفين يقيمون في لبنان منذُ فترة طويلة، فيما يعملون تحت ستار مكاتب وشركات قانونية باستخدام منصة إلكترونية غير مرخصة عائدة لشركة البركات للتحويلات المالية.

وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية ضبطت مع الاشخاص حواسيب وأجهزة خليوية مستخدمة في عمليات تحويل الأموال، بالإضافة إلى مبالغ مالية كبيرة.

وأكدت حكومة لبنان، أن الأجهزة الامنية لا تزال تحقق مع الموقوفين للوقوف على جميع الملابسات ومعرفة عملهم غير القانوني.

 

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