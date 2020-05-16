6 عادات غذائية تضعف جهاز المناعة في ظل انتشار كورونا

مع استمرار انتشار فيروس كورونا حول العالم، يجب الحفاظ على قوة الجهاز المناعي في جسم الانسان كي يتمكن من مقاومة الفيروس في حال أصيب به الشخص.



وتشير المعلومات الطبية وفق ما نشره موقع هيلث الطبي إلى أنه يجب تجنب هذه العادات في الاكل 6 لتقوية الجهاز المناعي في جسم الامسان.



أولا: تجنب الإفراط في تناول ملح الطعام



قد يرتبط الصوديوم الزائد في الجسم بحدوث مشاكل مثل احتباس السوائل في الجسم وارتفاع ضغط الدم.



وخلصت دراسة حديثة أجراها باحثون في مستشفى بون الجامعي بألمانيا، إلى أن الإفراط في تناول الملح قد يؤدي إلى إضعاف المناعة. ووجد الباحثون أنه عند إفراز الكلى للصوديوم الزائد، تحدث تأثيرات كيميائية في الجسم مما يقلل من القدرة على مكافحة الالتهابات البكتيرية.



وفي حين أن مرض كوفيد 19 هو مرض فيروسي، إلا أن مضاعفات الإصابة بالمرض يمكن أن تؤدي إلى حدوث التهابات بكتيرية ثانوية.



ووفقا للمبادئ الإرشادية الغذائية، فإن الحد اليومي الموصى به للبالغين الأصحاء من الصوديوم هي أقل من 2300 ميلي غرام.



ثانيا: تجنب المبالغة في تناول السكر



يعد تخفيض تناول السكريات فكرة حسنة من أجل الحفاظ على الصحة العقلية، إضافة إلى أن ذلك يعزز المناعة في الجسم.



ووجدت دراسة نشرت في المجلة الأميركية للتغذية السريرية أن تناول 100 غرام من السكر بعد صيام ليلة واحدة، أدى إلى خفض قدرة الخلايا المناعية في الجسم على مقاومة البكتيريا لمدة تصل إلى خمس ساعات.



ونصحت جمعية القلب الأميركية بالحد من تناول السكر بما لا يزيد على 24 غراما للنساء و36 غراما للرجال يوميا.



ثالثا: تجنب تناول الكافيين بكميات كبيرة



حيث يؤثر تناول الشاي والقهوة والمشروبات الغنية بالكافيين على ساعات النوم، مما يؤدي إلى زيادة فرص حدوث مضاعفات للالتهابات وتقويض المناعة، وفق بحث أجراه علماء في جامعة "لوبيك" الألمانية.



ولذلك يجب التخلص من المشروبات التي تحتوي على الكافيين وعدم الإفراط بتناول المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، كما يوصي الأطباء بعدم تناول الكافيين قبل ست ساعات على الأقل من وقت النوم، لدعم جهاز المناعة.



رابعا: تناول الألياف



تدعم الألياف صحة الجهاز الهضمي وتساعد على تغيير تركيبة بكتيريا الأمعاء بطرق تعزز كلا من المناعة والمزاج العام للشخص.



وكشفت أبحاث أجراها المركز الطبي بجامعة كولومبيا أن تناول كميات أكبر من الألياف الغذائية تدعم وظائف الخلايا المناعية، بما في ذلك الحماية ضد الفيروسات.



وينصح الخبراء النساء باستهلاك 25 غراما على الأقل من الألياف، في حين تقدر الحصة اليومية للرجال من الألياف بـ38 غرام.



خامسا: تناول الخضار



أكدت أبحاث أن تناول الخضار الخضراء مفيد للجسم لأنها توفر المغذيات والفيتامينات الرئيسية التي تساعد في تقوية المناعة، بما في ذلك فيتامين "أي" و"سي"، بالإضافة إلى حمض الفوليك.



وتحتوي الخضار الخضراء على مركبات نشطة تحفز الجسم على تحسين المناعة في الأمعاء، موقع الخلايا المناعية الأكبر في الجسم.



سادسا: تجنب شرب الكحوليات



يمكن أن يؤدي استهلاك الكحوليات المفرط، حتى على المدى القصير، إلى تغيير تركيبة الجهاز المناعي نحو الأسوأ في جسم الإنسان، وفق دراسة للمعهد الوطني الأميركي لتعاطي الكحول والإدمان.



وبحسب دراسات، يمكن للكحول أن يزيد قابلية الإصابة بالالتهابات الرئوية ومتلازمة ضيق النفس الحادة (ARDS).



ووفق الدارسات، يزيد تناول الكحوليات احتمالات حدوث "الإنتانات"، وزيادة حدوث مضاعفات ما بعد الجراحة، وبطء التئام الجروح والتعافي من الأمراض.

وهنا نصل بكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية إلى نهاية مقالنا حول عادات غذائية يجب الابتعاد عنها في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم.