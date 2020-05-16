هطول الامطار في مكة يثير إعجاب رواد مواقع التواصل ودعوات لإزالة الغمة

نشر حساب إمارة منطقة مكة المكرمة مقطعًا مصورًا يُظهر فيه هطول الأمطار على الكعبة المشرفة يوم امس الجمعة، وسط دعوات المتواجدين بإزالة الغمة والوباء عن المسلمين والناس أجمعين.

وعقب نشر الفيديو على منصة "تويتر"، أثار إعجاب رواد مواقع التواصل، حيثُ تفاعلوا بشكل كبر على الفيديو، بينما توقع مواطنين بأن تكون هذه ليلة القدر التي بشر بها رسول –--صلى الله عليه وسلم- في شهر رمضان.

الجدير بالذكر، فإن الهيئة العامة للأرصاد السعودية أعلنت اليوم، استمرار هطول الامطار في بعض مناطق المملكة، مصحوبة بعواصف رعدية وبرقية.

وأوضحت ان مرتفعات جازان ونجران وعسير والباحة ومكة المكرمة ومنطقتي المدينة المنورة وتبوك تمتد للأجزاء الغربية من مناطق الرياض والقصيم وحائل، تواصل فيها سقوط الامطار.



المواطنة بسمة باحارث قالت معلقةً على الفيديو: "لعلها ليلة قدرية.. ليلة 23 رمضان"، علمًا أن الليلة المباركة، تأتي في أواخر شهر رمضان، وتكون في فردية.

اما الناشط محمد فقال :يا رب ارفع عنا البلاء والوباء انك على كل شيء قدير".

وفي هذه الاثناء، تشهد المملكة العربية السعودية، فرض تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد وباء فيروس كورونا المستجد، وشملت إغلاق المرافق العامة والسياحية والرحلات الجوية وغيره، للحد من الوباء.