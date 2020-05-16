دول عربية وإسلامية تواصل تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت العديد من الدول العربية والاسلامية الموبوءة بفيروس كورونا، اليوم السبت، حالات جديدة مؤكدة مصابة بفيروس (كوفيد-19) المستجد، فيما أعلنت تلك الدول عن تماثل الشفاء لعشرات الحالات من المرض.

وأعلنت وزارة الصحة القطرية، عن تسجيل 1547 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى حالة وفاة واحدة، وذلك خلال 24 ساعة الأخيرة، ليرفع عدد الإصابات إلى 30 ألفا و972.

وسجلت وزارة الصحة المغربية، 29 إصابة جديدة بالفيروس، وحالتي وفاة، فيما رصدت 75 حالة من "كورونا"، لترتفع حالات الشفاء في الدولة إلى 3475، والوفيات إلى 192 والإصابات 6681.

وفي السياق، أعلنت حكومة الكويت شفاء 203 حالة إضافية من فيروس كورونا، وأن إجمالي المتعافين يرتفع إلى 3,843 حالة.

وفي إيران، قالت السلطات :"إنها سجلت 35 حالة وفاة و1757 إصابة جديدة بفيروس ‎كورونا خلال 24 ساعة، لترتفع الوفيات إلى 6937 والإصابات إلى 118 ألفا و392".

وتجاوز عدد وفيات فيروس كورونا في العالم، الـ 308 حالة، وارتفاع عدد الإصابات لما يزيد عن 4.5 ملايين إصابة، في 193 بلدًا ومنطقة، وفق أحدث إحصائيات تشخيص أمراض "كورونا"، فيما قالت منظمة الصحة العالمية :"إن كورونا لن تنهي خلال العامين المقبلين".