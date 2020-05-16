تعرف على خدمة "غرف ماسنجر" في تطبيق "واتساب" بالنسخة التجريبية وإليك رابط تحميل التطبيق

أعلن "واتساب" للمراسلات الفورية، عن تحسينات جديدة قد أدخلها على التطبيق الشهير العالمي، وتُعرف بـ"غرف ماسنجر"، وتقوم فكرة مطّور "واتساب" على دمج مؤتمرات الفيديو من فيسبوك.

ميّزة "غرف ماسنجر" على الـ "واتساب" يمكن للمستخدم ان يحملها على برنامج التشغيل الأكثر شهرة أندرويد.

وأوضح مطّور الـ "واتساب"، أن النسخة التجريبية للخدمة الجديدة "غرف الماسنجر" وتحمل رقم 2.20.163، أصبحت متاحة عبر نظام "أندرويد" لمناطق محددة، فيما يسعى المطّورين إلى نشرها في جميع المناطق.

وقال مطورو خدمة "غرف ماسنجر" :"يمكن لمستخدمين ميزة غرف ماسنجر، الوصول إليها عبر انشاء الغرفة من خلال النقر على أيقونة "المشبك" وهو يتيح للمشتركين مشاركة الصور، والمستندات"، وفق موقع WABetaInfo.

وأضاف الموقع، يظهر خيار متابعة في ماسنجر "لإنشاء غرفة" وذلك بعد النقر على خيار "غرفة room" وبمجرد الضغط على خيار "إنشاء غرفة"، يرسل لك تطبيق واتساب مباشرة إشارة إلى ماسنجر.

وأشار الموقع، إلى أن واتساب أضاف اختصارًا آخر في تبويب المكالمات وهي عبارة عن اختصارات غرف ماسنجر في الدردشة بين المستخدمين، ويظهر فوق خيار إنشاء المكالمات.

وكان تطبيق واتساب، أعلن في وقت سابق، عن تطوير خدمة البث المباشر، في وقت يشهد فيه العالم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي والحجر الصحي، من فيروس كورونا المستجد.

وأكد مطورو واتساب أن خدمة "غرفة ماسنجر" تتيح مشاركة 50 مستخدم في محادثة واحدة، موضحين ان الخدمة الجديدة في حال ظهورها على شاشة سطح المكتب 16 مشتركاً، وعلى الهاتف الذكي بنظام تشغيل أندرويد 8 مشاركين.

نشأة تطبيق واتساب للمراسلات الفورية :

ويعرف بتطبيق واتساب انه تطبيق تراسل فوري، وتأسس عام 2009، على يد الأمريكي بريات اكتون والأوكراني جان كوم، هما موظفان في موقه ياهو ويمكن لمستخدمين الواتساب حول العالم إرسال صور مقاطع صوتية وفيديوهات، وهو مملوك لشركة الفيسبوك الشهيرة.

تنزيل تطبيق واتساب من المتجر :

ووضع لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري رابط لتحميل تطبيق المراسلات الفورية "واتساب" على الهواتف الذكية من المتجر العالمي.

لتحميل تطبيق واتساب من المتجر (أضغط هنا) .

ويمكن لمستخدمي تطبيق واتس أب أن يفتح التطبيق من على جهاز الكومبيوتر ومن عليك سوى أن تربط التطبيق من الهاتف من خانة "واتساب ويب" ثم وضع على الجهاز، (اضغط هنا).

إليك فيديو يشرح عن كيفية ربط التطبيق من الواتساب بالهاتف مع الكومبيوتر.