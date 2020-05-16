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فتح باب استيراد الاسمنت ولحم العجل المجمد

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 13:57 - 16 مايو 2020
تعبيرية تعبيرية
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فتحت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم السبت، باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالاسمنت، ولحم العجل المجمد.

وطالبت الوزارة، في بيان صحفي لها، الراغبين في الاستيراد لاستخدام النماذج المعدة خصيصا لذلك والمنشورة على موقع وزارة الاقتصاد الوطني، وارسالها على البريد الالكتروني [email protected]

 ونوهت إلى أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو 2/6/2020، وعليه لا تنظر اللجنة بالطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ.

وللحصول على النماذج والاجراءات يمكن مراجعة موقع وزارة الاقتصاد الوطني تحت عنوان: "كوتا 2020" على الرابط التالي  www.mne.gov.ps .

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