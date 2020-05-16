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امساكية شهر رمضان المبارك 2020 في الكويت

  • فلسطين اليوم - منواعات
  • 13:22 - 16 مايو 2020
امساكية شهر رمضان المبارك 2020 في الكويت امساكية شهر رمضان المبارك 2020 في الكويت
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إليك امساكية شهر رمضان المبارك 2020 في الكويت، من خلاله يتعرف على أوقات الصلوات المفروضة، وذلك طوال شهر رمضان.

موقع "فلسطين اليوم الاخباري" لا يزال يقدم لكم الإمساكيات، واليوم، يقدم لحضراتك امساكية شهر رمضان في الكويت هذا العام.

امساكية رمضان المبارك 2020 في حولي :

اليوم

رمضان

ميلادي

فجر

ظهر

عصر

مغرب

عشاء

الجمعة

1

24 أبريل, 2020

03:45 am

11:46 am

03:21 pm

06:20 pm

07:50 pm

السبت

2

25 أبريل, 2020

03:44 am

11:46 am

03:21 pm

06:21 pm

07:51 pm

الأحد

3

26 أبريل, 2020

03:43 am

11:46 am

03:21 pm

06:21 pm

07:51 pm

الاثنين

4

27 أبريل, 2020

03:42 am

11:46 am

03:21 pm

06:22 pm

07:52 pm

الثلاثاء

5

28 أبريل, 2020

03:41 am

11:45 am

03:21 pm

06:23 pm

07:53 pm

الأربعاء

6

29 أبريل, 2020

03:39 am

11:45 am

03:21 pm

06:23 pm

07:53 pm

الخميس

7

30 أبريل, 2020

03:38 am

11:45 am

03:21 pm

06:24 pm

07:54 pm

الجمعة

8

01 مايو, 2020

03:37 am

11:45 am

03:21 pm

06:24 pm

07:54 pm

السبت

9

02 مايو, 2020

03:36 am

11:45 am

03:21 pm

06:25 pm

07:55 pm

الأحد

10

03 مايو, 2020

03:35 am

11:45 am

03:20 pm

06:26 pm

07:56 pm

الاثنين

11

04 مايو, 2020

03:34 am

11:45 am

03:20 pm

06:26 pm

07:56 pm

الثلاثاء

12

05 مايو, 2020

03:33 am

11:45 am

03:20 pm

06:27 pm

07:57 pm

الأربعاء

13

06 مايو, 2020

03:32 am

11:45 am

03:20 pm

06:28 pm

07:58 pm

الخميس

14

07 مايو, 2020

03:31 am

11:44 am

03:20 pm

06:28 pm

07:58 pm

الجمعة

15

08 مايو, 2020

03:30 am

11:44 am

03:20 pm

06:29 pm

07:59 pm

اليوم

رمضان

ميلادي

فجر

ظهر

عصر

مغرب

عشاء

السبت

16

09 مايو, 2020

03:29 am

11:44 am

03:20 pm

06:29 pm

07:59 pm

الأحد

17

10 مايو, 2020

03:28 am

11:44 am

03:20 pm

06:30 pm

08:00 pm

الاثنين

18

11 مايو, 2020

03:27 am

11:44 am

03:20 pm

06:31 pm

08:01 pm

الثلاثاء

19

12 مايو, 2020

03:26 am

11:44 am

03:20 pm

06:31 pm

08:01 pm

الأربعاء

20

13 مايو, 2020

03:25 am

11:44 am

03:20 pm

06:32 pm

08:02 pm

الخميس

21

14 مايو, 2020

03:24 am

11:44 am

03:20 pm

06:33 pm

08:03 pm

الجمعة

22

15 مايو, 2020

03:23 am

11:44 am

03:20 pm

06:33 pm

08:03 pm

السبت

23

16 مايو, 2020

03:22 am

11:44 am

03:20 pm

06:34 pm

08:04 pm

الأحد

24

17 مايو, 2020

03:21 am

11:44 am

03:20 pm

06:34 pm

08:04 pm

الاثنين

25

18 مايو, 2020

03:21 am

11:44 am

03:20 pm

06:35 pm

08:05 pm

الثلاثاء

26

19 مايو, 2020

03:20 am

11:44 am

03:20 pm

06:36 pm

08:06 pm

الأربعاء

27

20 مايو, 2020

03:19 am

11:44 am

03:20 pm

06:36 pm

08:06 pm

الخميس

28

21 مايو, 2020

03:18 am

11:45 am

03:20 pm

06:37 pm

08:07 pm

الجمعة

29

22 مايو, 2020

03:18 am

11:45 am

03:20 pm

06:37 pm

08:07 pm

السبت

30

23 مايو, 2020

03:17 am

11:45 am

03:20 pm

06:38 pm

08:08 pm

امساكية شهر رمضان المبارك 2020 في الجهراء:

اليوم

رمضان

ميلادي

فجر

ظهر

عصر

مغرب

عشاء

الجمعة

1

24 أبريل, 2020

03:47 am

11:47 am

03:23 pm

06:22 pm

07:52 pm

السبت

2

25 أبريل, 2020

03:45 am

11:47 am

03:23 pm

06:22 pm

07:52 pm

الأحد

3

26 أبريل, 2020

03:44 am

11:47 am

03:22 pm

06:23 pm

07:53 pm

الاثنين

4

27 أبريل, 2020

03:43 am

11:47 am

03:22 pm

06:23 pm

07:53 pm

الثلاثاء

5

28 أبريل, 2020

03:42 am

11:47 am

03:22 pm

06:24 pm

07:54 pm

الأربعاء

6

29 أبريل, 2020

03:41 am

11:47 am

03:22 pm

06:25 pm

07:55 pm

الخميس

7

30 أبريل, 2020

03:40 am

11:46 am

03:22 pm

06:25 pm

07:55 pm

الجمعة

8

01 مايو, 2020

03:38 am

11:46 am

03:22 pm

06:26 pm

07:56 pm

السبت

9

02 مايو, 2020

03:37 am

11:46 am

03:22 pm

06:26 pm

07:56 pm

الأحد

10

03 مايو, 2020

03:36 am

11:46 am

03:22 pm

06:27 pm

07:57 pm

الاثنين

11

04 مايو, 2020

03:35 am

11:46 am

03:22 pm

06:28 pm

07:58 pm

الثلاثاء

12

05 مايو, 2020

03:34 am

11:46 am

03:22 pm

06:28 pm

07:58 pm

الأربعاء

13

06 مايو, 2020

03:33 am

11:46 am

03:22 pm

06:29 pm

07:59 pm

الخميس

14

07 مايو, 2020

03:32 am

11:46 am

03:22 pm

06:30 pm

08:00 pm

الجمعة

15

08 مايو, 2020

03:31 am

11:46 am

03:21 pm

06:30 pm

08:00 pm

اليوم

رمضان

ميلادي

فجر

ظهر

عصر

مغرب

عشاء

السبت

16

09 مايو, 2020

03:30 am

11:46 am

03:21 pm

06:31 pm

08:01 pm

الأحد

17

10 مايو, 2020

03:29 am

11:46 am

03:21 pm

06:32 pm

08:02 pm

الاثنين

18

11 مايو, 2020

03:28 am

11:46 am

03:21 pm

06:32 pm

08:02 pm

الثلاثاء

19

12 مايو, 2020

03:27 am

11:46 am

03:21 pm

06:33 pm

08:03 pm

الأربعاء

20

13 مايو, 2020

03:26 am

11:46 am

03:21 pm

06:33 pm

08:03 pm

الخميس

21

14 مايو, 2020

03:25 am

11:46 am

03:21 pm

06:34 pm

08:04 pm

الجمعة

22

15 مايو, 2020

03:24 am

11:46 am

03:21 pm

06:35 pm

08:05 pm

السبت

23

16 مايو, 2020

03:24 am

11:46 am

03:21 pm

06:35 pm

08:05 pm

الأحد

24

17 مايو, 2020

03:23 am

11:46 am

03:21 pm

06:36 pm

08:06 pm

الاثنين

25

18 مايو, 2020

03:22 am

11:46 am

03:21 pm

06:36 pm

08:06 pm

الثلاثاء

26

19 مايو, 2020

03:21 am

11:46 am

03:21 pm

06:37 pm

08:07 pm

الأربعاء

27

20 مايو, 2020

03:20 am

11:46 am

03:21 pm

06:38 pm

08:08 pm

الخميس

28

21 مايو, 2020

03:20 am

11:46 am

03:21 pm

06:38 pm

08:08 pm

الجمعة

29

22 مايو, 2020

03:19 am

11:46 am

03:21 pm

06:39 pm

08:09 pm

السبت

30

23 مايو, 2020

03:18 am

11:46 am

03:21 pm

06:39 pm

08:09 pm

امساكية شهر رمضان المبارك في الكويت :

اليوم

رمضان

ميلادي

فجر

ظهر

عصر

مغرب

عشاء

الجمعة

1

24 أبريل, 2020

03:45 am

11:46 am

03:21 pm

06:20 pm

07:50 pm

السبت

2

25 أبريل, 2020

03:44 am

11:46 am

03:21 pm

06:21 pm

07:51 pm

الأحد

3

26 أبريل, 2020

03:43 am

11:46 am

03:21 pm

06:22 pm

07:52 pm

الاثنين

4

27 أبريل, 2020

03:42 am

11:46 am

03:21 pm

06:22 pm

07:52 pm

الثلاثاء

5

28 أبريل, 2020

03:41 am

11:46 am

03:21 pm

06:23 pm

07:53 pm

الأربعاء

6

29 أبريل, 2020

03:39 am

11:45 am

03:21 pm

06:23 pm

07:53 pm

الخميس

7

30 أبريل, 2020

03:38 am

11:45 am

03:21 pm

06:24 pm

07:54 pm

الجمعة

8

01 مايو, 2020

03:37 am

11:45 am

03:21 pm

06:25 pm

07:55 pm

السبت

9

02 مايو, 2020

03:36 am

11:45 am

03:21 pm

06:25 pm

07:55 pm

الأحد

10

03 مايو, 2020

03:35 am

11:45 am

03:21 pm

06:26 pm

07:56 pm

الاثنين

11

04 مايو, 2020

03:34 am

11:45 am

03:21 pm

06:27 pm

07:57 pm

الثلاثاء

12

05 مايو, 2020

03:33 am

11:45 am

03:20 pm

06:27 pm

07:57 pm

الأربعاء

13

06 مايو, 2020

03:32 am

11:45 am

03:20 pm

06:28 pm

07:58 pm

الخميس

14

07 مايو, 2020

03:31 am

11:45 am

03:20 pm

06:28 pm

07:58 pm

الجمعة

15

08 مايو, 2020

03:30 am

11:45 am

03:20 pm

06:29 pm

07:59 pm

اليوم

رمضان

ميلادي

فجر

ظهر

عصر

مغرب

عشاء

السبت

16

09 مايو, 2020

03:29 am

11:45 am

03:20 pm

06:30 pm

08:00 pm

الأحد

17

10 مايو, 2020

03:28 am

11:44 am

03:20 pm

06:30 pm

08:00 pm

الاثنين

18

11 مايو, 2020

03:27 am

11:44 am

03:20 pm

06:31 pm

08:01 pm

الثلاثاء

19

12 مايو, 2020

03:26 am

11:44 am

03:20 pm

06:32 pm

08:02 pm

الأربعاء

20

13 مايو, 2020

03:25 am

11:44 am

03:20 pm

06:32 pm

08:02 pm

الخميس

21

14 مايو, 2020

03:24 am

11:44 am

03:20 pm

06:33 pm

08:03 pm

الجمعة

22

15 مايو, 2020

03:23 am

11:44 am

03:20 pm

06:33 pm

08:03 pm

السبت

23

16 مايو, 2020

03:22 am

11:44 am

03:20 pm

06:34 pm

08:04 pm

الأحد

24

17 مايو, 2020

03:21 am

11:45 am

03:20 pm

06:35 pm

08:05 pm

الاثنين

25

18 مايو, 2020

03:21 am

11:45 am

03:20 pm

06:35 pm

08:05 pm

الثلاثاء

26

19 مايو, 2020

03:20 am

11:45 am

03:20 pm

06:36 pm

08:06 pm

الأربعاء

27

20 مايو, 2020

03:19 am

11:45 am

03:20 pm

06:37 pm

08:07 pm

الخميس

28

21 مايو, 2020

03:18 am

11:45 am

03:20 pm

06:37 pm

08:07 pm

الجمعة

29

22 مايو, 2020

03:18 am

11:45 am

03:20 pm

06:38 pm

08:08 pm

السبت

30

23 مايو, 2020

03:17 am

11:45 am

03:20 pm

06:38 pm

08:08 pm

 

 

 

 

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