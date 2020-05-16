إليك امساكية شهر رمضان المبارك 2020 في الكويت، من خلاله يتعرف على أوقات الصلوات المفروضة، وذلك طوال شهر رمضان.
موقع "فلسطين اليوم الاخباري" لا يزال يقدم لكم الإمساكيات، واليوم، يقدم لحضراتك امساكية شهر رمضان في الكويت هذا العام.
امساكية رمضان المبارك 2020 في حولي :
|
اليوم
|
رمضان
|
ميلادي
|
فجر
|
ظهر
|
عصر
|
مغرب
|
عشاء
|
الجمعة
|
1
|
24 أبريل, 2020
|
03:45 am
|
11:46 am
|
03:21 pm
|
06:20 pm
|
07:50 pm
|
السبت
|
2
|
25 أبريل, 2020
|
03:44 am
|
11:46 am
|
03:21 pm
|
06:21 pm
|
07:51 pm
|
الأحد
|
3
|
26 أبريل, 2020
|
03:43 am
|
11:46 am
|
03:21 pm
|
06:21 pm
|
07:51 pm
|
الاثنين
|
4
|
27 أبريل, 2020
|
03:42 am
|
11:46 am
|
03:21 pm
|
06:22 pm
|
07:52 pm
|
الثلاثاء
|
5
|
28 أبريل, 2020
|
03:41 am
|
11:45 am
|
03:21 pm
|
06:23 pm
|
07:53 pm
|
الأربعاء
|
6
|
29 أبريل, 2020
|
03:39 am
|
11:45 am
|
03:21 pm
|
06:23 pm
|
07:53 pm
|
الخميس
|
7
|
30 أبريل, 2020
|
03:38 am
|
11:45 am
|
03:21 pm
|
06:24 pm
|
07:54 pm
|
الجمعة
|
8
|
01 مايو, 2020
|
03:37 am
|
11:45 am
|
03:21 pm
|
06:24 pm
|
07:54 pm
|
السبت
|
9
|
02 مايو, 2020
|
03:36 am
|
11:45 am
|
03:21 pm
|
06:25 pm
|
07:55 pm
|
الأحد
|
10
|
03 مايو, 2020
|
03:35 am
|
11:45 am
|
03:20 pm
|
06:26 pm
|
07:56 pm
|
الاثنين
|
11
|
04 مايو, 2020
|
03:34 am
|
11:45 am
|
03:20 pm
|
06:26 pm
|
07:56 pm
|
الثلاثاء
|
12
|
05 مايو, 2020
|
03:33 am
|
11:45 am
|
03:20 pm
|
06:27 pm
|
07:57 pm
|
الأربعاء
|
13
|
06 مايو, 2020
|
03:32 am
|
11:45 am
|
03:20 pm
|
06:28 pm
|
07:58 pm
|
الخميس
|
14
|
07 مايو, 2020
|
03:31 am
|
11:44 am
|
03:20 pm
|
06:28 pm
|
07:58 pm
|
الجمعة
|
15
|
08 مايو, 2020
|
03:30 am
|
11:44 am
|
03:20 pm
|
06:29 pm
|
07:59 pm
|
اليوم
|
رمضان
|
ميلادي
|
فجر
|
ظهر
|
عصر
|
مغرب
|
عشاء
|
السبت
|
16
|
09 مايو, 2020
|
03:29 am
|
11:44 am
|
03:20 pm
|
06:29 pm
|
07:59 pm
|
الأحد
|
17
|
10 مايو, 2020
|
03:28 am
|
11:44 am
|
03:20 pm
|
06:30 pm
|
08:00 pm
|
الاثنين
|
18
|
11 مايو, 2020
|
03:27 am
|
11:44 am
|
03:20 pm
|
06:31 pm
|
08:01 pm
|
الثلاثاء
|
19
|
12 مايو, 2020
|
03:26 am
|
11:44 am
|
03:20 pm
|
06:31 pm
|
08:01 pm
|
الأربعاء
|
20
|
13 مايو, 2020
|
03:25 am
|
11:44 am
|
03:20 pm
|
06:32 pm
|
08:02 pm
|
الخميس
|
21
|
14 مايو, 2020
|
03:24 am
|
11:44 am
|
03:20 pm
|
06:33 pm
|
08:03 pm
|
الجمعة
|
22
|
15 مايو, 2020
|
03:23 am
|
11:44 am
|
03:20 pm
|
06:33 pm
|
08:03 pm
|
السبت
|
23
|
16 مايو, 2020
|
03:22 am
|
11:44 am
|
03:20 pm
|
06:34 pm
|
08:04 pm
|
الأحد
|
24
|
17 مايو, 2020
|
03:21 am
|
11:44 am
|
03:20 pm
|
06:34 pm
|
08:04 pm
|
الاثنين
|
25
|
18 مايو, 2020
|
03:21 am
|
11:44 am
|
03:20 pm
|
06:35 pm
|
08:05 pm
|
الثلاثاء
|
26
|
19 مايو, 2020
|
03:20 am
|
11:44 am
|
03:20 pm
|
06:36 pm
|
08:06 pm
|
الأربعاء
|
27
|
20 مايو, 2020
|
03:19 am
|
11:44 am
|
03:20 pm
|
06:36 pm
|
08:06 pm
|
الخميس
|
28
|
21 مايو, 2020
|
03:18 am
|
11:45 am
|
03:20 pm
|
06:37 pm
|
08:07 pm
|
الجمعة
|
29
|
22 مايو, 2020
|
03:18 am
|
11:45 am
|
03:20 pm
|
06:37 pm
|
08:07 pm
|
السبت
|
30
|
23 مايو, 2020
|
03:17 am
|
11:45 am
|
03:20 pm
|
06:38 pm
|
08:08 pm
امساكية شهر رمضان المبارك 2020 في الجهراء:
|
اليوم
|
رمضان
|
ميلادي
|
فجر
|
ظهر
|
عصر
|
مغرب
|
عشاء
|
الجمعة
|
1
|
24 أبريل, 2020
|
03:47 am
|
11:47 am
|
03:23 pm
|
06:22 pm
|
07:52 pm
|
السبت
|
2
|
25 أبريل, 2020
|
03:45 am
|
11:47 am
|
03:23 pm
|
06:22 pm
|
07:52 pm
|
الأحد
|
3
|
26 أبريل, 2020
|
03:44 am
|
11:47 am
|
03:22 pm
|
06:23 pm
|
07:53 pm
|
الاثنين
|
4
|
27 أبريل, 2020
|
03:43 am
|
11:47 am
|
03:22 pm
|
06:23 pm
|
07:53 pm
|
الثلاثاء
|
5
|
28 أبريل, 2020
|
03:42 am
|
11:47 am
|
03:22 pm
|
06:24 pm
|
07:54 pm
|
الأربعاء
|
6
|
29 أبريل, 2020
|
03:41 am
|
11:47 am
|
03:22 pm
|
06:25 pm
|
07:55 pm
|
الخميس
|
7
|
30 أبريل, 2020
|
03:40 am
|
11:46 am
|
03:22 pm
|
06:25 pm
|
07:55 pm
|
الجمعة
|
8
|
01 مايو, 2020
|
03:38 am
|
11:46 am
|
03:22 pm
|
06:26 pm
|
07:56 pm
|
السبت
|
9
|
02 مايو, 2020
|
03:37 am
|
11:46 am
|
03:22 pm
|
06:26 pm
|
07:56 pm
|
الأحد
|
10
|
03 مايو, 2020
|
03:36 am
|
11:46 am
|
03:22 pm
|
06:27 pm
|
07:57 pm
|
الاثنين
|
11
|
04 مايو, 2020
|
03:35 am
|
11:46 am
|
03:22 pm
|
06:28 pm
|
07:58 pm
|
الثلاثاء
|
12
|
05 مايو, 2020
|
03:34 am
|
11:46 am
|
03:22 pm
|
06:28 pm
|
07:58 pm
|
الأربعاء
|
13
|
06 مايو, 2020
|
03:33 am
|
11:46 am
|
03:22 pm
|
06:29 pm
|
07:59 pm
|
الخميس
|
14
|
07 مايو, 2020
|
03:32 am
|
11:46 am
|
03:22 pm
|
06:30 pm
|
08:00 pm
|
الجمعة
|
15
|
08 مايو, 2020
|
03:31 am
|
11:46 am
|
03:21 pm
|
06:30 pm
|
08:00 pm
|
اليوم
|
رمضان
|
ميلادي
|
فجر
|
ظهر
|
عصر
|
مغرب
|
عشاء
|
السبت
|
16
|
09 مايو, 2020
|
03:30 am
|
11:46 am
|
03:21 pm
|
06:31 pm
|
08:01 pm
|
الأحد
|
17
|
10 مايو, 2020
|
03:29 am
|
11:46 am
|
03:21 pm
|
06:32 pm
|
08:02 pm
|
الاثنين
|
18
|
11 مايو, 2020
|
03:28 am
|
11:46 am
|
03:21 pm
|
06:32 pm
|
08:02 pm
|
الثلاثاء
|
19
|
12 مايو, 2020
|
03:27 am
|
11:46 am
|
03:21 pm
|
06:33 pm
|
08:03 pm
|
الأربعاء
|
20
|
13 مايو, 2020
|
03:26 am
|
11:46 am
|
03:21 pm
|
06:33 pm
|
08:03 pm
|
الخميس
|
21
|
14 مايو, 2020
|
03:25 am
|
11:46 am
|
03:21 pm
|
06:34 pm
|
08:04 pm
|
الجمعة
|
22
|
15 مايو, 2020
|
03:24 am
|
11:46 am
|
03:21 pm
|
06:35 pm
|
08:05 pm
|
السبت
|
23
|
16 مايو, 2020
|
03:24 am
|
11:46 am
|
03:21 pm
|
06:35 pm
|
08:05 pm
|
الأحد
|
24
|
17 مايو, 2020
|
03:23 am
|
11:46 am
|
03:21 pm
|
06:36 pm
|
08:06 pm
|
الاثنين
|
25
|
18 مايو, 2020
|
03:22 am
|
11:46 am
|
03:21 pm
|
06:36 pm
|
08:06 pm
|
الثلاثاء
|
26
|
19 مايو, 2020
|
03:21 am
|
11:46 am
|
03:21 pm
|
06:37 pm
|
08:07 pm
|
الأربعاء
|
27
|
20 مايو, 2020
|
03:20 am
|
11:46 am
|
03:21 pm
|
06:38 pm
|
08:08 pm
|
الخميس
|
28
|
21 مايو, 2020
|
03:20 am
|
11:46 am
|
03:21 pm
|
06:38 pm
|
08:08 pm
|
الجمعة
|
29
|
22 مايو, 2020
|
03:19 am
|
11:46 am
|
03:21 pm
|
06:39 pm
|
08:09 pm
|
السبت
|
30
|
23 مايو, 2020
|
03:18 am
|
11:46 am
|
03:21 pm
|
06:39 pm
|
08:09 pm
امساكية شهر رمضان المبارك في الكويت :
|
اليوم
|
رمضان
|
ميلادي
|
فجر
|
ظهر
|
عصر
|
مغرب
|
عشاء
|
الجمعة
|
1
|
24 أبريل, 2020
|
03:45 am
|
11:46 am
|
03:21 pm
|
06:20 pm
|
07:50 pm
|
السبت
|
2
|
25 أبريل, 2020
|
03:44 am
|
11:46 am
|
03:21 pm
|
06:21 pm
|
07:51 pm
|
الأحد
|
3
|
26 أبريل, 2020
|
03:43 am
|
11:46 am
|
03:21 pm
|
06:22 pm
|
07:52 pm
|
الاثنين
|
4
|
27 أبريل, 2020
|
03:42 am
|
11:46 am
|
03:21 pm
|
06:22 pm
|
07:52 pm
|
الثلاثاء
|
5
|
28 أبريل, 2020
|
03:41 am
|
11:46 am
|
03:21 pm
|
06:23 pm
|
07:53 pm
|
الأربعاء
|
6
|
29 أبريل, 2020
|
03:39 am
|
11:45 am
|
03:21 pm
|
06:23 pm
|
07:53 pm
|
الخميس
|
7
|
30 أبريل, 2020
|
03:38 am
|
11:45 am
|
03:21 pm
|
06:24 pm
|
07:54 pm
|
الجمعة
|
8
|
01 مايو, 2020
|
03:37 am
|
11:45 am
|
03:21 pm
|
06:25 pm
|
07:55 pm
|
السبت
|
9
|
02 مايو, 2020
|
03:36 am
|
11:45 am
|
03:21 pm
|
06:25 pm
|
07:55 pm
|
الأحد
|
10
|
03 مايو, 2020
|
03:35 am
|
11:45 am
|
03:21 pm
|
06:26 pm
|
07:56 pm
|
الاثنين
|
11
|
04 مايو, 2020
|
03:34 am
|
11:45 am
|
03:21 pm
|
06:27 pm
|
07:57 pm
|
الثلاثاء
|
12
|
05 مايو, 2020
|
03:33 am
|
11:45 am
|
03:20 pm
|
06:27 pm
|
07:57 pm
|
الأربعاء
|
13
|
06 مايو, 2020
|
03:32 am
|
11:45 am
|
03:20 pm
|
06:28 pm
|
07:58 pm
|
الخميس
|
14
|
07 مايو, 2020
|
03:31 am
|
11:45 am
|
03:20 pm
|
06:28 pm
|
07:58 pm
|
الجمعة
|
15
|
08 مايو, 2020
|
03:30 am
|
11:45 am
|
03:20 pm
|
06:29 pm
|
07:59 pm
|
اليوم
|
رمضان
|
ميلادي
|
فجر
|
ظهر
|
عصر
|
مغرب
|
عشاء
|
السبت
|
16
|
09 مايو, 2020
|
03:29 am
|
11:45 am
|
03:20 pm
|
06:30 pm
|
08:00 pm
|
الأحد
|
17
|
10 مايو, 2020
|
03:28 am
|
11:44 am
|
03:20 pm
|
06:30 pm
|
08:00 pm
|
الاثنين
|
18
|
11 مايو, 2020
|
03:27 am
|
11:44 am
|
03:20 pm
|
06:31 pm
|
08:01 pm
|
الثلاثاء
|
19
|
12 مايو, 2020
|
03:26 am
|
11:44 am
|
03:20 pm
|
06:32 pm
|
08:02 pm
|
الأربعاء
|
20
|
13 مايو, 2020
|
03:25 am
|
11:44 am
|
03:20 pm
|
06:32 pm
|
08:02 pm
|
الخميس
|
21
|
14 مايو, 2020
|
03:24 am
|
11:44 am
|
03:20 pm
|
06:33 pm
|
08:03 pm
|
الجمعة
|
22
|
15 مايو, 2020
|
03:23 am
|
11:44 am
|
03:20 pm
|
06:33 pm
|
08:03 pm
|
السبت
|
23
|
16 مايو, 2020
|
03:22 am
|
11:44 am
|
03:20 pm
|
06:34 pm
|
08:04 pm
|
الأحد
|
24
|
17 مايو, 2020
|
03:21 am
|
11:45 am
|
03:20 pm
|
06:35 pm
|
08:05 pm
|
الاثنين
|
25
|
18 مايو, 2020
|
03:21 am
|
11:45 am
|
03:20 pm
|
06:35 pm
|
08:05 pm
|
الثلاثاء
|
26
|
19 مايو, 2020
|
03:20 am
|
11:45 am
|
03:20 pm
|
06:36 pm
|
08:06 pm
|
الأربعاء
|
27
|
20 مايو, 2020
|
03:19 am
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11:45 am
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03:20 pm
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06:37 pm
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08:07 pm
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الخميس
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28
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21 مايو, 2020
|
03:18 am
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11:45 am
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03:20 pm
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06:37 pm
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08:07 pm
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الجمعة
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29
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22 مايو, 2020
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03:18 am
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11:45 am
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03:20 pm
|
06:38 pm
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08:08 pm
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السبت
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30
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23 مايو, 2020
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03:17 am
|
11:45 am
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03:20 pm
|
06:38 pm
|
08:08 pm