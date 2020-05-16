أول تعليق أمريكي بعد تحذير الملك الأردني لـ"إسرائيل"

علقت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم السبت على التحذير شديد اللهجة الموجه من الملك الأردني إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي في حال نفذت اجراءات الضم في الضفة المحتلة.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، أن العلاقة التي تربط أمريكا والأردن وطيدة، مشيرة إلى أن هذه العلاقة التي ترغب بها واشنطن لأن تكون بين الأردن و"إسرائيل".

وقالت: "نريد أن تكون العلاقة بين الأردن و"إسرائيل" قوية على كافة الصعد الأمني والتعاوني والدبلوماسي والاقتصادي.

وعبرت المتحدثة باسم خارجية واشنطن على تفهم بلادها من القلق الذي أبداه الملك الأردني قائلة: "بسبب قلق الملك الأردني ولهذا السبب نعتقد أنه من المهم العودة إلى مراجعة خطة السلام للرئيس ترامب وأن ندعو جميع الأطراف إلى الطاولة بغية العمل نحو خطة السلام هذه".

وأشارت إلى أن المداولات الإسرائيلية حول ضم أجزاء من الضفة الغربية جزءًا من المناقشات بين إسرائيل والفلسطينيين حول خطة السلام.

في وقت سابق، حذر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، من "صدام كبير" ومزيد من الفوضى والتطرف في المنطقة إذا ما ضمّت إسرائيل أجزاءً من الضفة الغربية.

كما وجهت دول الاتحاد الأوروبي تحذيرات بردود فعل قوية في حال أقدمت الحكومة الإسرائيلية على تنفيذ مخططات ضم أراضي فلسطينية في الضفة الغربية وغور الأردن.