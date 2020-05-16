بالأسماء: فلسطينيون يوقعون على عريضة مهمة لإنهاء الانقسام من 7 نقاط أساسية

وقع المئات من الأشخاص والمنظمات الحقوقية والانسانية اليوم السبت على عريضة تطالب القيادة الفلسطينية بأخذ موقف تاريخي للتوجه بسرعة إلى طي صفحة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية لمواجهة ما تُسمى بـ "صفقة القرن" ومشاريع الضم الاستعمارية.

ويحث الموقعين على العريضة الوطنية، القيادة الفلسطينية السياسية لتحمل مسؤولياتهم واعلان تبني هذه الرسالة والسعي الجاد لأخذ إجراءات عاجلة لتنفيذ تلك الطلبات الوطنية.

ووفقًا للقائمين على العريضة فإن عدد الموقعين وصل إلى 450 من ممثلي القوى الوطنية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والشخصيات السياسية والكتاب والمؤسسات الأكاديمية والاعلامية والنسوية والحقوقية والمجتمعية والشبابية.

وشدد معدوا العريضة على أن التوقيع لا زال مفتوحًا للتوقيع بمقدور كل من يقتنع بها تبينها ونشرها وجمع التوقيعات حولها وارسالها لنا.

ومن أهم بنود العريضة التي تم التوقيع عليها ما يلي:

تبني استراتيجية وطنية شاملة وسياسات واضحة ومعلنة وتشاركية تهدف لإحباط المخططات الإسرائيلية – الامريكية، وعلى رأسها استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية على اسس الشراكة والاتفاقيات الموقعة، والتخلي على الانقسامات الفلسطينية متعددة الاشكال. دعوة الإطار القيادي الموحد لمنظمة التحرير الفلسطينية للانعقاد العاجل، وبدء إجراءات إصلاح منظمة التحرير أو على الأقل الاتفاق والتوافق بشأنها وجدولته تنفيذها عندما تحين الظروف السياسية والميدانية المناسبة. وضع قرارات المجلس الوطني الفلسطيني؛ موضع التنفيذ الفعلي، بما في ذلك اعلان دولة فلسطين تحت الاحتلال وتحميل المجتمع الدولي مسؤولياته والتحلل من الالتزامات المتعارضة مع اعتبار العلاقة بيننا وبين سلطات الاحتلال الإسرائيلي، علاقة صراع مع محتل حربي، وإعادة النظر في شكل السلطة ووظائفها والتزاماتها، ونقل المهمات السياسية للسلطة إلى المنظمة، ووقف التنسيق الأمني، وإلغاء اتفاق أوسلو وما تلاه من اتفاقيات وقعت مع الاحتلال الإسرائيلي. إطلاق خطة عمل وطنية تهدف لتعزيز صمود الفلسطينيين، ما يضمن تعزيز قدرتهم على إحباط المخططات الإسرائيلية – الأمريكية، واستنهاض قدرات الشعب الفلسطيني، وإطلاق طاقاته حتى يستطيع مواجهة المخاطر المحدقة والمحيطة بالقضية والشعب الفلسطيني. تفعيل الدبلوماسية الفلسطينية بما يضمن إعادة القضية الفلسطينية على سلم أولويات القضايا الدولية، وقطع الطريق أمام حملات التطبيع العربي – الإسرائيلي، واستثمار عضوية فلسطين في المنظمات الإقليمية والدولية لفضح الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وتفعيل اليات المحاسبة والمقاطعة وفرض العقوبات علي دولة الاحتلال الاسرائيلي. بلورة جبهة صد عربية وعالمية لمواجهة الخطة الأمريكية وجرائم الضم والتوسع الاستيطاني الاستعماري تضم كتلًا وقوى دوليةً مختلفة، والدول الشقيقة والصديقة، وقوى الرأي العام العالمي المناصر لقضيتنا، ومختلف مؤسسات الأمم المتحدة، لدعم برنامج إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة. تعظيم المقاومة والاشتباك الشعبي والدبلوماسي والسياسي والقانوني والإعلامي مع الاحتلال، في كافة التجمعات الفلسطينية وبكافة الأشكال المتاحة المكفولة بموجب القانون الدولي.

كشف بأسماء الموقعين حسب الترتيب الأبجدي:-

1. الاء أبو تيلخ

2. إبراهيم أبو خوصة

3. إبراهيم أبو ركان

4. إبراهيم الابراهيمي

5. إبراهيم العر

6. إبراهيم الغندور

7. إبراهيم شاهين

8. إبراهيم مقبل

9. ابو زهدي الدحدوح

10. احمد أبو الريش

11. احمد أبو زهري

12. أحمد أبو سمرة

13. أحمد الزعتري

14. احمد الزعنون

15. احمد الشندغلي

16. احمد العطاونة

17. أحمد دغمش

18. احمد سرور

19. احمد سلمي أبو رتيمة

20. احمد عبد العاطي

21. احمد عيسى

22. احمد مصلح

23. احمد موسى

24. احمد يوسف

25. ادهم شعبان

26. أسامة أبو ركبة

27. أسامة اللول

28. أسامة عبد العال

29. اسعد أبو غازي

30. اسعد جودة

31. اسلام عبدو

32. أسماء عابد

33. إسماعيل المصري

34. إسماعيل سعدات

35. اشرف أبو شماس

36. اشرف سكر

37. اكرم أبو شرخ

38. اكرم الكردي

39. اكرم دغمش

40. اماني عطا الله

41. امجد مرتجى

42. امين أبو حجر

43. انتصار اليعقوبي

44. انس البرقوني

45. انس الكتري

46. اياد الدريملي

47. اياد زهير

48. ايمان خليفة

49. ايمان طه

50. ايمان عبد الرحمن

51. ايمان عبد العاطي

52. أيمن اليازوري

53. ايمن علي

54. إيهاب أبو جهل

55. باسل السيقلي

56. باسل الغول

57. باسل عيسى

58. باسمة أبو رشود

59. باسمة يونس

60. بسام الفار

61. بسام غنيم

62. بيسان الليداوي

63. ترنيم خاطر

64. تسنيم الهمص

65. تمام جمعة

66. تهاني أبو دقة

67. تهاني المصري

68. ثائر ابو عون

69. ثائر عبد العاطي

70. جبر قرموط

71. جبر قرموط

72. جلال أبو نحل

73. جمال أبو حبل

74. جمعة الشعراوي

75. جميل رزق

76. جميل عاشور

77. جميلة علي

78. جوليت أبو شنب

79. جيهان السرساوي

80. حاتم أبو عمرة

81. حاتم شاهين

82. حجازي القرشلي

83. حسام أبو النصر

84. حسام أبو ريا

85. حسام الدجني

86. حسام عاشور

87. حسن أبو حشيش

88. حسن أبو سخيل

89. حسن أبو شمالة

90. حسن القانوع

91. حسن القصاص

92. حسن حمودة

93. حسن سعد الدين

94. حسن صافي

95. حسن عبدو

96. حسن عيسى

97. حسن فارس

98. حسن يوسف

99. حكمت المصري

100. حكيم أبو كرش

101. حمد الحسني

102. حمزة حماد

103. حمدي عكاشة

104. خالد أبو مغضيب

105. خالد الازبط

106. خالد العطل

107. خالد الغزالي

108. خالد الغول

109. خالد المصري

110. خالد محمد

111. خديجة مطر

112. خليل قنن

113. خليل كانون

114. دارين عبد العاطي

115. ذو الفقار سرجو

116. رافت صالحة

117. رامي أبو كرش

118. رامي السيد

119. رامي الشرافي

120. رانيا أبو عريبان

121. رائد القرم

122. رائد حلس

123. رائدة صوالحة

124. رجاء زقوت

125. رشا مسمح

126. رمزي أبو عمر

127. رنا أبو رمضان

128. رناد الحلو

129. رياض الخطيب

130. رياض مصطفي شاهين

131. ريم زياد

132. ريم شتات

133. زاهر الشاويش

134. زاهر الغول

135. زاهر ظهير

136. زناد الحلو

137. زهير عبيد

138. زهير عيد

139. زياد أبو طه

140. زياد الفرا

141. زياد ثابت

142. زياد سعد

143. زين العديني

144. سامح ابو العيش

145. سامر موسى

146. سامي احمد

147. سامي البهداري

148. سامي العمصي

149. سامي برهوم

150. سامي زيارة

151. سامي سام

152. سامي عيكلة

153. ساهر الخالدي

154. سراج حميد

155. سعاد عكيلة

156. سعيد أبو غزة

157. سعيد الجماصي

158. سعيد رياض

159. سفيان ابو زايده

160. سفيان العبادلة

161. سلامة معروف

162. سلطان ناصر

163. سليم الكتري

164. سليمان عمار

165. سماح سليمان

166. سمر أبو شماس

167. سمير أبو مدلله

168. سهير صباح

169. سهيل أبو العراج

170. شاكر شبات

171. شرحبيل الزعيم

172. شرحبيل الغريب

173. شروق عبد العاطي

174. شريف النيرب

175. شيرين خليفة

176. صالح خالدي

177. صبحي الغرباوي

178. صلاح الودية

179. صلاح صبحي

180. صلاح عبد العاطي

181. صلاح موسي

182. طارق محمد

183. طارق معمر

184. طلال الحسنات

185. طلال الشريف

186. طلال عوكل

187. عادل ياسين

188. عادل ياسين

189. عاشور الغول

190. عاكف المصري

191. عامر أبو القمصان

192. عبد الرحمن الكتري

193. عبد اللطيف أبو معيلق

194. عبد الحميد عبد العاطي

195. عبد الرحمن اللجبور

196. عبد الرحمن سالم

197. عبد الرحمن غانم

198. عبد الرحمن مقداد

199. عبد الكريم الدحدوح

200. عبد الله أبو زعيتر

201. عبد الله العقاد

202. عبد الله النباهين

203. عبد الله حمودة

204. عبد الناصر أبو عون

205. عبد الناصر أبو هولي

206. عبدالله أبو زعيتر

207. عبدالله العقاد

208. عبدالله موافي

209. عبود حماد

210. عبير دواد

211. عدنان ملحم

212. عصام ابو دقة

213. عصام جودة

214. عطا زويد

215. علا الخضري

216. علاء أبو زينة

217. علاء أبو صلاح

218. علاء الشمالي

219. علاء الكرد

220. علاء جمعة

221. علاء حمودة

222. علاء راجح

223. علاء سكافي

224. علاء عبد العاطي

225. علاء مطر

226. عماد الفالوجي

227. عماد المزيني

228. عماد محسن

229. عمر ابو زايدة

230. عمر البرغوثي

231. عمر بدوي

232. عمر نزال

233. عمرو حسونة

234. عيسي عطالله

235. عيسي مصطفي

236. فادي الشيخ يوسف

237. فادي الصليبي

238. فايز أبو عون

239. فايز نشوان

240. فايقة مدوخ

241. فتحي صباح

242. فريد الأطرش

243. قصي الهبيل

244. كارم نشوان

245. كامل الهبقي

246. كريم الترابي

247. لطيفة شتات

248. لؤي القريوتي

249. لينا العبادلة

250. ماجد أبو دية

251. ماجد الزبدة

252. ماجد كيالي

253. ماهر الحولي

254. ماهر شبير

255. مجاهد يوسف

256. مجد عبد الرازق

257. مجدي العرابيد

258. مجدي ياغي

259. محمد ابو العيش

260. محمد أبو شم