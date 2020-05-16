هل تم إلغاء الدوري المصري الممتاز لكرة القدم؟

تداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي خبرًا يفيد بـ إلغاء الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في الجمهورية المصرية بسبب تفشي فيروس كورونا القاتل (كوفيد-19).

وبعد انتشار تلك الأخبار بشكل متسارع فقد أصدرت وزارة الشباب والرياضة المصرية بيانًا توضح فيه تلك الأخبار.

إلغاء الدوري المصري الممتاز لكرة القدم

ونفت الوزارة في بيانها ما تردد من تقارير تفيد بإلغاء الموسم الكروي في البلاد، وجاء فيه ما يلي:

تنفي وزارة الشباب والرياضة كل ما تم تداوله من أخبار مؤخرا بشأن إلغاء الدوري العام لكرة القدم بجميع أقسامه أو إلغاء النشاط الرياضي بشكل كامل، ونوضح بأنه لم يتم اتخاذ أي قرار في هذا الشأن حتى الآن.

وطالبت وزارة الشباب والرياضة الجميع بتحري الدقة في تداول الأخبار، والرجوع إلى المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات".

أما وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي فقد أكد أن الوزارة تدرس كافة الإجراءات الاحترازية الملزمة مع وزارة الصحة في حال استئناف أي نشاط رياضي أو فتح مؤسسة رياضية للعرض على لجنة الأزمات بمجلس الوزراء فيما يخص جائحة كوورنا.

وشدد على أنه في حال وجود أي قرار سوف يتم إعلانه رسميا من خلال مجلس الوزراء المصري.