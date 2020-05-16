مع ارتفاع الحرارة.."اسرائيل" تقطع خطي الكهرباء المغديان لشمال القطاع غداً

أعنلت شركة توزيع الكهرباء بغزة اليوم السبت 16/5/2020 ، ان شركة الكهرباء "الاسرائيلية" قررت فصل خطي جباليا والبحر المغذيان لمحافظة الشمال يوم غد الأحد الموافق 17/5/2020 من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الساعة الخامسة بعد العصر وذلك لأعمال صيانة داخل الخط الأخضر حسب الإفادة الواردة.

وبينت الشركة انها ستقوم بتخصيص بعض المغذيات من داخل القطاع لنقل الكهرباء للمناطق المتأثرة بعملية الفصل في محافظة الشمال لتعويضها قدر المستطاع عن هذا العجز المترتب على عملية الفصل الطويلة.

وأشارت الشركة الى ان التعويض سيكون مقتطع من حصص محافظات اخرى حيث لا يتوفر للشركة مصادر كهربائية كافية تستطيع من خلاله سد هذا العجز بشكل كامل.

وقالت :" اقتضى التنويه لاتخاذ الاحتياطات اللازمة بالخصوص وخاصة لتعرض البلاد لموجة حر خلال هذه الأوقات".