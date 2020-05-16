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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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إعادة فتح مديريات النقل والمواصلات في 3 محافظات بالضفة

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 12:07 - 16 مايو 2020
سيارات - النقل والمواصلات سيارات - النقل والمواصلات
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أعلن وزير النقل والمواصلات عاصم سالم اليوم السبت 16/5/2020 ،  إنه سيتم إعادة فتح مديريات النقل والمواصلات في كل من رام الله والخليل وبيت لحم وذلك بعد دراسة كل الخيارات الممكنة للحد من انتشار فيروس كورونا بالتعاون مع لجنة الطوارئ.
وأوضح سالم في تصريحات اذاعية أن الآليات الجديدة للوزارة من الممكن أن تشمل زيادة ساعات الدوام وعدد الموظفين، والاستعانة بآخرين من الدوائر الأخرى.
وبين وزير النقل والمواصلات عاصم سالم ، أن قرار إغلاق المديريات في هذه المحافظات جاء بسبب الازدحام والأعداد الضخمة وعدم التزام المواطنين بمعايير السلامة والإجراءات الوقائية .

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