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اضبط الآن: تردد قناة لنا السورية 2020 الجديد hd

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:54 - 16 مايو 2020
تردد قناة لنا السورية 2020الجديد hd تردد قناة لنا السورية 2020الجديد hd
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يبحث الكثيرون من المشاهدين العرب عن تردد قناة لنا السورية 2020 التي تميزت في الآونة الأخيرة بدورة برامجية مميزة، بالإضافة إلى تميزها بطاقم اعلاميٍ مميز.

وتبث قناة لنا السورية العديد من الفقرات الفنية والترفيهية والعديد من النشرات الاخبارية والفقرات الدينية، ما جذب اليها الكثير من المتابعين العرب.

وسجلت محركات البحث العالمية بحث المتابعون العرب عن الكلمات التالية: تردد قناة لنا LANA TV الفضائية الجديد 2020 على النايل سات،  تردد قناة لنا LANA TV الجديد،  تردد قناة لنا LANA TV الفضائية  الجديد 2020 على عرب سات.

بعد أن بدأت عمليات البحث من قبل العرب عامة والسوريين خاصة عن تردد قناة لنا السورية LANA TV الجديد الفضائية 2020 على القمر الصناعي نايل سات؟

 

وتميز تردد قناة لنا السورية بعمليات البحث الكثيرة عليه على محرك البحث غوغل وخاصة بعد تحقيقها نجاح كبير على مستوى الدراما والمسلسلات العربية السورية بسبب تقديمها محتوى مميز وهادف وبرامج متنوعة.

 

قناة لنا السورية LANA TV 2020

واستطاعت قناة لنا السورية lana tv 2020 عبر ترددها الجديد أن تحقق نجاح كبير ونسبة مشاهدة عالية، نظرا لأن القناة تستخدم تقنية جيدة.

ولقناة لنا السورية lana tv 2020 متابعين من كل مكان في العالم سواء على مستوى الكبار أو الصغار، من محبي المسلسلات القديمة والمسلسلات الحديثة.

 

تردد قناة لنا السورية 2020 

نظرًا لأهمية القناة السورية فإننا في موقع فلسطين اليوم سننشر لكم تردد القناة في السطور التالية.

ترددات قناة لنا السورية lana tv hd على النايل سات

اسم القناة

القمر الصناعي

التردد

معدل الترميز

الاستقطاب

قناة لنا بلس lana plus

نايل سات

12226

27500

H

تردد لنا السورية lana tv

نايل سات

12360

27500

V

تردد lana tv hd

نايل سات

11373

27500

H

 

 

برامج قناة لنا السورية

  • برامج حكايتي
  • برنامج ما ورد
  • برنامج من البابوج للطربوش
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