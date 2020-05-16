الرابطة الاسلامية تطالب الجامعات برد جزء من الرسوم للطلبة

طالبت الرابطة الاسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الاسلامي اليوم السبت 16/5/2020 الجامعات الوطنية أن تراعي ظروف أولياء أمور الطلبة، وان ترد نسبة من الرسوم الدراسية، باعتبار أن الفصل الحالي لم يشهد محاضرات ، إضافةً الى عدم احتساب الفصل الدراسي غير مكتمل للطلبة غير القادرين على سداد الرسوم الدراسية.

وشدد سامي البسيوني الموجه العام للرابطة الإسلامية خلال تصريح صحفي وصل "فلسطين اليوم نسخة عنه" على ضرورة ان لا تجعل الجامعات العائق المادي سبباً في استكمال مسيرتهم التعليمية، وعدم إغلاق الصفحات الالكترونية للطلبة، بسبب عدم دفع الرسوم ، ليستطيعوا إنهاء الفصل الدراسي كباقي زملائهم .

وشكر البسيوني الجامعات التي لم تنظر إلى الجانب المادي خاصةً هذا الفصل، وسهلت كل الوسائل للطالب كي ينتهي من هذا الفصل بكل ارتياح ، معتبراً ان مواصلة المسيرة التعليمية، وتحدي العقبات التي تعتري طريقنا بهذا الاتجاه، سلاحٌ يعزز قوتنا في مواجهة عدونا، ويضعنا في المسار الصحيح لتحرير أرضنا، وطرد المحتلين.

وطالب بضرورة تهيئة الأجواءالملائمة لأبنائنا طلبة الثانوية العامة "التوجيهي"، في الأيام القليلة المقبلة، والتي تسبق الامتحانات النهائية، مشيراً الى ان الرابطة اطلقت حملة "نجاحك بهمنا" بهذا الإطار.

وبين ان أن وباء "كورونا" أثّر على المسيرة التعليمية في فلسطين، شأنها شأن باقي دول العالم، لكننا لاحظنا حرصاً كبيراً من قبل الطلبة، والأهالي على التواصل الإلكتروني مع مدرسيهم والأكاديميين، الذين تفاعلوا بشكلٍ لافت، ولم يدخروا جهداً لتعميم الفائدة سواءً عبر صفحاتهم الشخصية أو من خلال منصات التعليم الافتراضية

وأكد على ضرورة قلب المحنة إلى منحة، والتهيئ لأسوأ الظروف، فمن يدري متى تنتهي هذه الجائحة؟ مشدداً على ان المسؤولية والواجب والأمانة تتطلب أن يتفاعل المدرسون والمحاضرون مع طلبتهم في هكذا ظروف، فرأسُ مالنا كفلسطينيين يتمثل في التعليم، ولاشك أن الإبداع في كافة المجالات، سمة تميزنا وتجعلنا في الصدارة دوماً.