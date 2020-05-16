ايران تخفض اجراءات كورونا منها فتح المساجد وعودة الانشطة الرياضية

أعلن رئيس الجمهورية الإيرانية حسن روحاني اليوم السبت، تخفيض الاجراءات الاحترازية المشددة في عموم الجمهورية والتي كانت مفروضة خشية من تفشي فيروس كورونا القاتل (كوفيد-19).

ومن بين الاجراءات التي أعلن عنها الرئيس الايراني ما يلي:

اقامة صلاة عيد الفطر السعيد في المساجد إعادة فتح المطاعم بعد انقضاء شهر رمضان عودة الأنشطة الرياضية بدون جمهور ستفتح الجامعات أبوابها الشهر المقبل وستعقد امتحانات القبول أيضا

واستدرك الرئيس الايراني حسن روحاني الذي أعلن عن تلك الاجراءات في كلمة متلفزة بالقول: "لكن التجمعات الكبيرة لا تقام فيها الصلاة".

وحول فتح الأماكن المقدسة في الجمهورية الإسلامية إيران أكد الرئيس روحاني على أن الجمهورية ستفتح الأماكن المقدسة بعد شهر رمضان المبارك بشكل جزئي حيث تفتح 3 ساعات في الصباح و 3 ساعات في المساء".

وسجلت الجمهورية الاسلامية الايرانية يوم أمس الجمعة اصابة 1102 اصابة بفيروس كورونا القاتل (كوفيد-19) ليرتفع اجمالي اصابات كورونا في ايران إلى 116635 اصابة.