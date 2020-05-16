حماس تُعقب على تأجيل اجتماع قيادة السلطة برام الله

قال عبد اللطيف القانوع الناطق بأسم حركة حماس اليوم السبت 16/5/2020 تعقيباً على قرار تأجيل ما تسمى بالقيادة الفلسطينية في رام الله أن السلطة تحاول استنساخ مزيد من اللقاءات فارغة المضمون ولا تنسجم مع التحديات الراهنة والمخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية.

وأكد القانوع ان الاجتماع لن يُحدث أي اختراق يؤثر على الاحتلال الصهيوني أو يُعطل مشروع الضم الذي يستعد لتنفيذه في الضفة الغربية.

وبين ان تفعيل القرارات المُعطلة وأهمها سحب الاعتراف بإسرائيل وإنهاء العمل بالاتفاقيات الموقعة معها واتخاذ إجراءات جادة وإطلاق يد المقـ-اومة هي كفيلةٌ أن تقلب موازين الاحتلال وتغيّر معادلاته وتفشل مشاريعه.