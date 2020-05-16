اليوم : اشتية يُعلن عن إجراءات عيد الفطر والاستعداد لإستقبال العمال الجمعة

من المقرر ان يُعلن رئيس الوزراء حكومة رام الله محمد شتية في مؤتمر صحفي مساء اليوم 16/5/2020 عن الاجراءات المتعلقة بعيد الفطر .

وقالت وزيرة الصحة مي كيلة في تصريحات إذاعية ،ان اجتماعا ستعقده اليوم لجنة الطوارئ العليا مع الاجهزة الامنية لاقرارالتوصيات الخاصة بذلك قبل اعلانها من قبل رئيس الوزراء.

وحول قدوم العمال من الداخل يوم الجمعة القادم اوضحت كيلة انه تم اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة بالتنسيق مع كافة الجهات بينها وزارة العمل والاجهزة الامنية مشيرة الى ان فريقا طبيا سيكون باستقبالهم على كافة المعابر الرئيسية لاجراء الفحوصات لهم والتاكد من عدم اصابتهم بفيروس كورونا .