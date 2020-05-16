وفد سوداني يصل اثيوبيا لإنهاء التوتر الخطير

وصل أمس الجمعة وفدٌ سودانيٌ رفيع المستوى إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وسط توتر كبير بين البلدين بسبب ترسيم الحدود.

ويترأس الوفد السوداني وزير رئاسة مجلس الوزراء عمر مانيس، وكان في استقباله وزير الخارجية الإثيوبي، غدو اندرجاتشاو، وعدد من كبار المسؤولين الإثيوبيين.

ومن المتوقع أن يبحث الوفد خلال زيارته لأديس أبابا مسألة الحدود بين البلدين، فيما سيشارك الوفد السوداني في اجتماعات اللجنة السياسية العليا للحدود بين البلدين.

وستستمر اجتماعات اللجنة السياسية العليا للحدود بين البلدين في أديس أبابا لمدة يومين.

يُشار إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بحث مع رئيس المجلس السيادي بالسودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أهمية تعزيز السلم والأمن بالمنطقة، فضلا عن القضايا الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك وذلك من خلال اتصال هاتفي.

يذكر أن آبي أحمد ناقش في مطلع الشهر الحالي قضية ترسيم الحدد مع نظيره السوداني عبد الله حمدوك.

وركز الطرفين في حينها على ضرورة تشكيل لجنة فنية لإنهاء تلك المهمة في أقرب وقت.

وأكد آبي أحمد أن العلاقات بين البلدين من المتانة بحيث لا تسمح بأي توترات، وأي اتجاه من هذا النوع سيتم حسمه من خلال التواصل المباشر والحوار الشفاف.

وشهدت البلدين في شهر أبريل الماضي 2020 حركة دبلوماسية نشطة لتجاوز العقبات بخصوص ترسيم الحدود وفق التفاهم المشترك.