طريقة تحضير كعك عيد الفطر للعام 2020 بالطريقة الفلسطينية

تلجأ النسا ء في العالم العربي والاسلامي خلال هذة الأيام وخاصة مع اقتراب عيد الفطر السعيد

بتحضير كعك عيد الفطر السعيد للعام 2020 ، بالطريقة الفلسطينية .

كعك العيد هو نوعٌ من أنواع المخبوزات والمعجنات الشهيرة، والتي يتمّ صنعها في الأعياد، وهي تُعتبر من أهمّ طقوس العيد، وتشتهر فيه فلسطين وبلاد الشام ومصر .

ويبدأ تحضير من قبل النساء خلال هذة الايام وحتى يوم العيد يتم تحضير كعك العيد قبل قدومه بعدّة أيام، ويُحضّر كعك العيد في معظم الدول، مع اختلافات بسيطة في طريقة التحضير حسب الدولة وعادتها، ويتمّ صنع كعك العيد بطريقتين: كعك العيد بالسميد، وكعك العيد بالطحين، ويتمّ حشوه بالعادة بالتمر؛ وهي الحشوة الأساسية للكعك.

"فلسطين اليوم" تنشر مكونات إعداد الكعك وطريقة تحضيرها مع اقتراب عيد الفطر المبارك لعام 2020.

المكونات المطلوبة :

5 أكواب من طحين القمح.

كوب من زيت الزيتون.

نصف كوب من زيت الذّرة.

نصف كوب من الحليب الطازج السائل.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكّر الناعم.

ملعقة من بهارات الكعك.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

خمس ملاعق من السمسم المحمّص.

ثلاثملاعق كبيرة من حبّة البركة.

ملعقة صغيره من اليانسون.

مكوّنات الحشوة :

نصف كيلو من التمر المطحون ناعماً.

ملعقتان من القرفة المطحونة.

كوب صغير من الزيت أو الزبدة.

يجب أن نخلط مواد الحشوة وندعكها جيّداً حتى يصبح لدينا خليط ليس جامداً؛ بل ثقيل نوعاً ما.

طريقة تحضيركعك عيد الفطر المبارك 2020:

نضع المواد الجافّة جميعها بوعاء كبير وواسع، ونخلطها جيّداً حتى تتجانس . نضيف زيت الزيتون وزيت الذرة إلى الخليط، ونعجنه جيّداً حتى يشرب الدقيق كامل كميّة الزيت . نضيف كميّة الحليب بالتدريج، ونستمر بدعك المزيج بشكلٍ خفيف . نترك المخلوط لمدّة ساعة تقريباً . بعد هذه المدّة يصبح شكل العجينة نافخاً وغير متماسك تماماً . نأخذ قطعةً صغيرةً بحجم طابة التنس أو حسب الرغبة، ونرقّها جيداً وبالشكل الّذي نريده، ونضع كميّة من الحشوة بداخلها حسب سعة قطعة العجين، ونلفّها على شكل أسطوانة؛ بحيث نغلق الحشوة جيداً . نكمل باقي العجينة بنفس الطريقة، وكلّ قطعة نضعها بجانب شبيهتها في صينيّة . نضع الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسّطة لمدّة نصف ساعة تقريباً .

9-نراقب الصينيّة وعند تحوّل لونها إلى اللون الذهبي نقلّبها على الوجه الآخر.

10-عند ملاحظة أنّ جميع القطع تحوّل لونها إلى اللون الذهبي نخرجها من الفرن، ونتركها جانباً حتى تبرد.

11-نضع عدداً من القطع بصحن، ويمكن رشّ كميّةٍ قليلة من السكّر الناعم المخلوط بالطحين.

12-نقدّم المعمول المحضّر مع كوبٍ من الشاي المضاف إليه النعناع .