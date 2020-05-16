فيديو سبب اقالة خالد المالك من رئاسة تحرير صحيفة الجزيرة

تسأل الآلاف من النشطاء السعوديين أن سبب اقالة خالد المالك من رئاسة تحرير صحيفة الجزيرة.

وبعد المطالبة بالكشف عن سبب اقالة المالك خرج الصحفي بدر الخريف يوضخ الأسباب الحقيقية التي ادت إلى اقالة المالك.

وجاء حديث الصحفي بدر الخريف خلال مقابلة في برنامج "الليوان" مع الإعلامي عبدالله المديفر.

وقال الخريف: "إن الوزير غازي القصيبي تسبب في إقالة خالد المالك من رئاسة تحرير صحيفة "الجزيرة".

وأوضح أن السبب هو نشر قصيدة رسالة المتنبي الأخيرة لسيف الدولة، في صباح الليلة التي أعفي القصيبي فيها من وزارة الصحة.

سبب اقالة خالد المالك

ولفت الصحفي بدر الخريف إلى أن الصحافة بدأت في زمن كانت المحاذير فيه كثيرة وكان الكتاب يتعرضون للمساءلة.

وأكد الخريف أن القصيدة كانت عادية جدًا لكن الظرف الذي نشرت فيه هو الذي تسبب في أنها أخذت بعدًا آخرًا.

ويعتقد الناس وفقًا للخريف بأن المتنبي في القصيدة هو غازي.