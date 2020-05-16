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بالفيديو ..نزول أمطار عزيزة على مكة ..هل هي أحدى علامات ليلة القدر؟

  • فلسطين اليوم
  • 10:12 - 16 مايو 2020
أمطار في مكة.PNG أمطار في مكة.PNG
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بالفيديو ..نزول أمطار عزيزة على مكة ..هل هي أحدى علامات ليلة القدر؟

رجح عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمتابعين ان تكون نزول الامطارفي مكه ليله وتريه ٢٣ من رمضان من علامات ليلة القدر .

مستندين الي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ مِنْ صَبِيحَتِهَا . فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ . وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ .

 

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