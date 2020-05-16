إيطاليا تستأنف السفر...بشرط !

قررت الحكومة الإيطالية اليوم السبت 16/5/2020 استئناف السفر من وإلى البلاد اعتبارا من 3 يونيو المقبل، ولكن بشرط .

وقالت وسائل الاعلام الايطالية ان القرار يشمل الرحلات مع دول أوروبية فقط ، ومنطقة شينغن، بما فيها سويسرا وموناكو، وذلك دون إلزام القادمين بالحجر الصحي لمدة 14 يوما.

ويهدف الإجراء إلى إنعاش الحركة السياحية في إيطاليا.

وفي الوقت ذاته من المتوقع أن تبقى حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية مغلقة حتى 15 يونيو المقبل على الأقل، حين ستتخذ المفوضية الأوروبية قرارا بشأن إعادة فتح الحدود أو تمديد الإغلاق الذي تم فرضه لمنع انتشار فيروس كورونا.

ويشار الى ان بعض الدول الأوروبية قد بدأت بتخفيف القيود المفروضة على السفر، وقد بات السفر ممكنا بين دول البلطيق، وكذلك عبر الحدود بين ألمانيا والنمسا وسويسرا.