فيديو تفاصيل اعتقال الناشط السعودي عبد الرحمن المطيري في أمريكا

تصدر فيديو اعتقال الناشط السعودي عبد الرحمن المطيري من قبل الشرطة الأمريكية منصات التواصل ومحركات البحث على جوجل.

ويتساءل الملايين من السعوديين عن سبب اعتقال الناشط المطيري في واشنطن، ليتبين أن اقامة المطيري غير قانونية.

ووثق أحد أصدقاء الناشط عبد الرحمن المطيري لحظة اعتقال صديقه، ويظهر من خلال مقطع الفيديو قيام رجلان من الشرطة الأمريكية بوضع "الكلبشات" في يده واقتياده إلى خارج منزله.

وخلال اقتياد المطيري خارج المنزل يصدح الأخير مطالبًا صديقه الذي يوثق لحظة اعتقاله بإحضار الأوراق الرسمية التي تؤكد أن موقفه قانوني.

فيديو اعتقال الناشط السعودي عبد الرحمن المطيري

وحاول الناشط السعودي عبد الرحمن المطيري اثبات حسن النية للشرطيين الأمريكيين ويقول لهما: