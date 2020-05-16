استمع إلى أغاني العيد القديمة MP3 أغاني الزمن الجميل

أبرز ما يبحث عنه العالم العربي في أخر أيام شهر رمضان هو أغاني العيد القديمة بهدف اضفاء الفرحة والسعادة على وجوه الأطفال.

وكون هذه الأغاني الجميلة تذكرهم بالماضي الجميل وذكريات المحبة والوفاء والاخلاص التي كانت من اساس العادات والتقاليد لدى العرب والمسلمين.

يتجمع المسلمون في أول أيام العيد أثناء أداء الصلاة ثم زيارة صلة الرحم والأهل والأحبة، وللعيد طعم آخر للأطفال.

أما الأطفال فهم فاكهة العيد وهم العيد نفسه فلا يحلو العيد إلا بفرحة الأطفال حيث الملابس الجديدة والألعاب والرحلات إلى المتنزهات والمطاعم.

ويستخدم الكثير من أصحاب ألعاب العيد سماعات كبيرة ليبث من خلالها أغاني العيد القديمة وأغاني العيد الجديدة.

لكن تكثر في بعض المناطق خاصة القرى والأزقة المليئة بكبار السن بث الأغاني القديمة للعيد لأنها تُعيد لهم ذكرياتهم الجميلة.

وفي هذه المقالة سننشر لكم بعض أغاني العيد القديمة لتكون بين أيديكم ولتستمعوا إليها في أول أيام عيد الفطر السعيد.

أغاني العيد القديمة