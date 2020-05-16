رسالة مهمة من البيت الأبيض إلى منظمة الصحة العالمية تعرف عليها!

وجهت إدارة البيت الأبيض في الولايات المتحدة الأمريكية فجر اليوم السبت، رسالة مهمة إلى منظمة الصحة العالمية التي تكافح من أجل انتاج لقاح ضد فيروس كورونا القاتل (كوفيد-29).

وجاء في الرسالة المهمة التي أرسلتها إدارة ترامب، إلى أن أمريكا قد تستأنف تمويل المنظمة العالمية لكن على مستوى تمويل جمهورية الصين الشعبية.

وجاء في نص رسالة كالتالي:

ستوافق إدارة ترامب على دفع نفس المبلغ الذي تدفعه الصين من الاشتراكات المقررة لمنظمة الصحة العالمية.

إذا قامت الصين بزيادة تمويلها لمنظمة الصحة العالمية فإننا (الولايات المتحدة) سننظر في إمكانية زيادتها.

وكان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب أعلن الشهر الماضي وقف تمويل المنظمة العالمية معتقدًا بأن المنظمة لا تقدم معلومات كافية عن فيروس كورونا، وعدم إبلاغ المجتمع الدولي بالحقيقة.

كما سبق له واتهم المنظمة بالانحياز للصين في تلك الأزمة.