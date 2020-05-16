ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون دولية
  3. عرض الخبر

رسالة مهمة من البيت الأبيض إلى منظمة الصحة العالمية تعرف عليها!

  • فلسطين اليوم - واشنطن
  • 09:26 - 16 مايو 2020
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
جوال
مشاركة

وجهت إدارة البيت الأبيض في الولايات المتحدة الأمريكية فجر اليوم السبت، رسالة مهمة إلى منظمة الصحة العالمية التي تكافح من أجل انتاج لقاح ضد فيروس كورونا القاتل (كوفيد-29).

وجاء في الرسالة المهمة التي أرسلتها إدارة ترامب، إلى أن أمريكا قد تستأنف تمويل المنظمة العالمية لكن على مستوى تمويل جمهورية الصين الشعبية.

وجاء في نص رسالة  كالتالي:

  • ستوافق إدارة ترامب على دفع نفس المبلغ الذي تدفعه الصين من الاشتراكات المقررة لمنظمة الصحة العالمية.
  • إذا قامت الصين بزيادة تمويلها لمنظمة الصحة العالمية فإننا (الولايات المتحدة) سننظر في إمكانية زيادتها.

وكان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب أعلن الشهر الماضي وقف تمويل المنظمة العالمية معتقدًا بأن المنظمة لا تقدم معلومات كافية عن فيروس كورونا، وعدم إبلاغ المجتمع الدولي بالحقيقة.

كما سبق له واتهم المنظمة بالانحياز للصين في تلك الأزمة.

الأكثر مشاهدة

متعلقات