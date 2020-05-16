مشعل: النكبة كان يراد من ورائها كسر الشعب الفلسطيني فكانت بداية صعودٍ جديد

قال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس خالد مشعل إن صانعو النكبة أرادوا أن تكون بداية للإنكسار والنهاية الفلسطينية، ولكننا بفضل الله، جعلناها بداية للصعود الفلسطيني".

وأضاف مشعل: "بعض الشعوب حين تبتلى بالنكبات يقصم ظهرها، لكن النكبة الفلسطينية قوتنا ودفعتنا لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي بكل قوة".

حديث مشعل جاء خلال ندوة سياسية نظمتها جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، عبر منصاتها الإلكترونية، بمناسبة الذكرى الـ72 للنكبة الفلسطينية، الجمعة، بعنوان: "العودة حق وإرادة".

وأشار إلى أن فلسطين بحاجة لردود حقيقة لمواجهة الخطر الإسرائيلي، بعيدًا عن عبارات الشجب والإدانة.

ولفت مشعل إلى أن: "الفلسطينيون أصبحوا مدرسة في المقاومة، بعد نضال لـ100 عام، فالفلسطيني شهد كل أشكال النضال ضد الاحتلال، الذي تعرضت له القضية الفلسطينية منذ العام 1920".

وشدد على أن "بطولات الشعب الفلسطيني لن تتوقف، ولن يكون آخرها، قتل جندي صهيوني في يعبد القسام".

وفي سياق متصل، أكد مشعل أن "الأردن يملك خصوصية في علاقته مع فلسطين، وله إرث وتضحيات كبيرة"، واصفًا المواقف الأردنية المدافعة عن القضية الفلسطينية بـ"المشهودة".

وطالب برد أردني حازم على ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، قائلًا: "الأردن عودنا على مواقفه المتميزة، الرافضة لقانون الضم الإسرائيلي، والتوسع في بناء المستوطنات".

وتأتي الندوة بتنظيم من الحركة الإسلامية في الأردن، ومشاركة شخصيات وطنية وإسلامية من بينهم، النائب ديمة طهبوب، والقيادي في جماعة الإخوان جميل أبو بكر، والناشط السياسي في أمريكا اللاتينية سمعان خوري، والشيخ طلال الماضي، وأدارها الإعلامي، أحمد الشيخ.