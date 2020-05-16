أمير سعودي بارز يهجر السعودية ويقيم في قبرص وهذا ما يسعى له!

كشف موقع OCCRP المتخصص بالإبلاغ عن الجريمة المنظمة وقضايا الفساد حول العالم بأن أمير سعودي بارز أشترى وأسرته الاقامة الذهبية في قبرص ويسعى حاليًا للحصول على الجنسية الفبرصية.

وأوضح الموقع العالمي بأن الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود وهو "ابن أخ الملك سلمان" قد اشترى الإقامة الذهبية في قبرص، هو وزوجته وخمسة من أبنائه.

وأشار الموقع إلى أن شراء الأمير سعود الاقامة الذهبية جاء بعد شهور من اعفاءه من منصبه كأمير لمنطقة حائل في شهر ابريل 2017.

ولفت الموقع، إلى أن الأمير قدم تصريح للهجرة من المملكة السعودية بهدف الحصول على جنسية وجواز سفر قبرصي خلافًا للإقامة الذهبية التي حصل عليها سابقًا.

ومن شروط الجواز القبرصي هو الاستثمار بمبلغ مليوني يورو كحد أدنى.

وقدمت وزارة الداخلية القبرصية طلب الأمير السعودي وعائلته لمجلس وزراء قبرص، إلا أن الموقع العالمي أبدى تخوفه من نجاح ذلك نظرًا لوجود علاقة جيدة بين المملكة السعودية وقبرص بسبب الصراع مع تركيا.

وأبناء الأمير سعود الذين قدّموا معه للحصول على الجوازات القبرصية هم (نورة 47 سنة، فيصل 43 سنة، الجوهرة 42 سنة، بدر 39 سنة، عبد المحسن 35 سنة).

وجاء تقديم الامير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود للحصول على جواز قبرص بعد أيام فقط من حملة ولي العهد محمد بن سلمان على ابناء عمومته من رجال الاعمال وزجهم في السجون.

قصران وشركتان

ودفع الامير السعودي أبناءه لشراء قصرين في قبرص والمساهمة في عدة شركات تلبية لشروق الحصول على الاقامة الذهبية في قبرص.

وحصل الموقع على وثيقة، تفيد بأن عبد العزيز أحد أبناء الأمير سعود، عيّن مديرا لشركة تدعى "Casipa Ltd"، وأخرى تدعى "Romolo Ltd"، وهما شركتان مساهمة محدودة.

من هو الأمير سعود بن عبدالمحسن