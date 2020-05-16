تأجيل اجتماع ما يسمي بالقيادة الفلسطينية المقرر اليوم ..فما السبب ؟

قررت السلطة الفلسطينية تأجيل إجتماعها المقرر ان يُعقد اليوم السبت 16/5 /2020 المقرر لبحث الضم، لأسباب غير واضحة بعد ، وسط ترجيحات ان يكون سبب التأجيل بعد تصريحات المملكة الاردنية التصعيدي بشأن قرار الضم .

منير الجاغوب مدير التعبئة والتنظيم التابع لحركة فتح كتبت على صفحته على الفيسبوك الليلة الماضية: “تأجيل اجتماع القيادة الفلسطينية المنوي عقده اليوم السبت ١٦/٥/٢٠٢٠ الى إشعار آخر”، دون ذكر الأسباب.

ورجحت عدد من المصادر الفلسطينية ان سبب التأجيل يعود الى تصريحات الملك الأردني عبد الله الثاني والتي قال فيها، إن نفذت “إسرائيل” قرار ضم الأغوار سيقود الأمر لمواجهة هائلة مع الأردن ، ليكون هذا التصريح هو الاقوى للأردن منذ سنوات .

ويأتي الرد من المستشارة الإعلامية لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو،والتي جاءت بعد تصريحات ملك الأردن،:” قضية الضم يجب أن تكون جزء من المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.