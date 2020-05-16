8  نصائح مهمة لتخفيف الوزن في شهر رمضان

يرغب الكثير من الأشخاص بالحصول على جسم متناسق، وتزداد تلك الرغبة في شهر رمضان المبارك، الذي قد يتسبب بإكسابهم المزيد من الوزن، نظراً لتغير عادات الأكل في الشهر الفضيل.

إن كنت ترغب بخسارة بعض الكيلوغرامات في رمضان فالنصائح التالية مفيدة لك:

يتوقع الكثيرون أن الصيام يحتم على الصائم تخفيف الوزن في رمضان عبر انقاص بعض الكيلوغرامات من وزنه، نظرا لمحدودية الفترة الزمنية التي يسمح له فيها بتناول الطعام والشراب، الأمر الذي من المفترض أن يؤدي إلى استهلاك كميات أقل من السعرات الحرارية.

حقيقة انقاص الوزن في رمضان

في الواقع، فإن تأثير صيام رمضان على وزن الجسم يختلف من شخص إلى اخر باختلاف الاختيارات الغذائية والمجهود الجسدي الذي يتم بذله.

فهناك من يحافظ على وزنه أثناء الصيام وهناك من يتغير وزنه باتجاه الزيادة أوالنقصان.