مصري قتله "كورونا" ورفض أهله استلام جثته وتغسيله والصلاة عليه!

أثار مقطع فيديو من مصر، صدمة وحُزن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لمصري توفي بفيروس كورونا، ورفض أهله استلام جثمانه وتغسيله.

واضطر 3 أطباء لأداء صلاة الجنازة على المتوفي في مستشفى الباجور بمحافظة المنوفية في مصر.

وحسب الفيديو، الذي رصدته “وطن”، فقد رفض أهل المتوفي تغسيله، كما رفض المغسل أيضاً القيام بهذه المهمة، وذلك خوفاً من الإصابة بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع الأطباء للقيام بذلك.

وحسب الفيديو، فقد أدى الأطباء صلاة الجنازة على المتوفي، الأمر الذي شهدته مصر عدة مرات نتيجة لمخاوف المصريين من انتقال المرض إليهم.

وليست هذه الحادثة الأولى من نوعها في مصر منذ انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وحتى اليوم الجمعة سجلت مصر 11228 إضابة بفيروس كوروونا من ضمنهم 2799 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 592 حالة وفاة.