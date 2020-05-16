جدول بالارقام: ارتفاع عدد اصابات ووفيات فيروس كورونا حول العالم والدول العربية

شهد عدد اصابات فيروس كورونا حول العالم حتى صباح اليوم السبت 16-5-2020 ارتفاعًا كبيرًا حيث سجل أمس الجمعة اصابة نحو 100 ألف شخص في يوم واحد فقط.

وارتفع عدد الاصابات بعد تسجيل هذا الرقم إلى 4,628,729 اصابة في أكثر من 200 دولة في العالم.

فيما سجلت منظمة الصحة العالمية وفاة أكثر من 308,645 بعد تسجيل 5,072 حالة وفاة يوم أمس الجمعة خلال 24 ساعة فقط.

بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس القاتل 1,759,589.

جدول اصابات ووفيات كورونا في العالم (الأعلى اصابات بالترتيب)

الرقم الدولة اصابات وفيات متعافون 1 امريكا 1,484,285 88,507 327751 2 اسبانيا 274،367 27،459 188967 3 روسيا 262843 2،418 58226 4 بريطانيا 236،711 33998 - 5 ايطاليا 223،885 31610 120،205 6 البرازيل 218223 14،817 84،970 7 فرنسا 179،506 27،529 60،448 8 المانيا 175،699 8،001 151،700 9 ديك رومي 146،457 4055 106،133 10 ايران 116،635 6،902 91،836

عربيا

وتواصل جائحة كورونا انتشارها في المنطقة العربية مسجلة مزيدا من الوفيات والإصابات، بينما أعلنت تونس أنها لم تسجل أيا من الضحايا لليوم الخامس على التوالي.

وعلى صعيد آثار انتشار كورونا، توقع تقرير أن تشهد الدول العربية أزمة مالية جديدة مع توجه العديد منها لتقليص حجم الإنفاق، ما ينذر بـ"شهور عجاف قد يطول أمدُها.

جدول اصابات ووفيات كورونا في الدول العربية (الأعلى اصابات بالترتيب)