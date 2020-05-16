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جدول بالارقام: ارتفاع عدد اصابات ووفيات فيروس كورونا حول العالم والدول العربية

  • فلسطين اليوم - غزة- متابعة
  • 08:50 - 16 مايو 2020
فيروس كورونا فيروس كورونا
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شهد عدد اصابات فيروس كورونا حول العالم حتى صباح اليوم السبت 16-5-2020 ارتفاعًا كبيرًا حيث سجل أمس الجمعة اصابة نحو 100 ألف شخص في يوم واحد فقط.

وارتفع عدد الاصابات بعد تسجيل هذا الرقم إلى 4,628,729 اصابة في أكثر من 200 دولة في العالم.

فيما سجلت منظمة الصحة العالمية وفاة أكثر من 308,645 بعد تسجيل 5,072 حالة وفاة يوم أمس الجمعة خلال 24 ساعة فقط.

بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس القاتل 1,759,589.

 

جدول اصابات ووفيات كورونا في العالم (الأعلى اصابات بالترتيب)

الرقم

الدولة

اصابات

وفيات

متعافون

1

امريكا

1,484,285

88,507

327751

2

اسبانيا

274،367

27،459

188967

3

روسيا

262843

2،418

58226

4

بريطانيا

236،711

33998

 -

5

ايطاليا

223،885

31610

120،205

6

البرازيل

218223

14،817

84،970

7

فرنسا

179،506

27،529

60،448

8

المانيا

175،699

8،001

151،700    

9

ديك رومي

146،457

4055

106،133    

10

ايران

116،635

6،902

91،836      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عربيا

وتواصل جائحة كورونا انتشارها في المنطقة العربية مسجلة مزيدا من الوفيات والإصابات، بينما أعلنت تونس أنها لم تسجل أيا من الضحايا لليوم الخامس على التوالي.

وعلى صعيد آثار انتشار كورونا، توقع تقرير أن تشهد الدول العربية أزمة مالية جديدة مع توجه العديد منها لتقليص حجم الإنفاق، ما ينذر بـ"شهور عجاف قد يطول أمدُها.

 

جدول اصابات ووفيات كورونا في الدول العربية (الأعلى اصابات بالترتيب)

 

الرقم

الدولة

الاصابات

الوفيات

المتعافون

1

السعودية

49176

292

21869       

2

قطر

29425

14

3،546

3

الامارات

21،831

210

7،328

4

الكويت

12860

96

3،640

5

مصر

11228

592

2،799

6

المغرب

6،652

190

3،400

 

 

 

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