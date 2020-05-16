دعاء اليوم الـ23 من شهر رمضان 16/5/2020..وأدعية العشرة الأواخر

وكالة "فلسطين اليوم الاخبارية" تحرص مع دخول العشر الاواخر من شهر رمضان بنشر أدعية أيام شهر رمضان يومياً بيوم بما فيها دعاء اليوم الثالث والعشرون من رمضان 23 لاهتمام المواطنين بها وتداولها بشكل يومي ، لوجود ليلة الخير والتي هي خيرٌ من الف شهر .

وننشر اليوم دعاء اليوم الثالث والعشرون 23 من رمضان 16/5/2020وخاصة ان شهر رمضان شارف على الانتهاء في العشرة الاواخر والتي فيها ليلة القدر.

الملايين من المسلمين يبحثون عن الدعاء إلى الله عز وجل في هذه الايام المباركة للتضرع بها إلى الله عز وجل.

ويحرص المسلمين على ترديد الدعاء في أيام شهر رمضان 2020 للتقرب لله عز وجل في الشهر والابتعاد عن المعاصي والذنوب وإخراج الصدقات وإطعام الفقراء والإكثار من أعمال الخير والبر، وليكونوا على صلة أكثر بالله من الأيام الأخرى وينالوا رضا الله ومحبته.

دعاء اليوم الثالث والعشرون 23 من رمضان:16/5/2020

23 رمضان 1441 هجري

"اللّهُمَّ اغْسِلني فيهِ مِنَ الذُّنُوبِ، وَطَهِّرْني فيهِ مِنَ العُيُوبِ، وَامْتَحِنْ قَلبي فيهِ بِتَقْوى القُلُوبِ، يا مُقيلَ عَثَراتِ المُذنبين".

أدعية العشر الأواخر من رمضان وليلة القدر