"مهجة القدس": الأسير محمد عارضة يدخل عامه الـ (19) في سجون الاحتلال

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى أن الأسير المجاهد محمد قاسم أحمد عارضة (38 عاماً) من بلدة عرابة قضاء مدينة جنين شمال الضفة المحتلة، أنهى ثمانية عشر عاماً على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه التاسع عشر في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 16/05/2002م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكماً بالسجن المؤبد ثلاث مرات بالإضافة إلى عشرين عاماً أخرى؛ بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال الصهيوني.

جدير بالذكر أن الأسير محمد عارضة ولد بتاريخ 03/09/1982م؛ وهو أعزب، ويقبع حالياً في سجن رامون.